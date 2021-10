Snelladen op de Apple Watch Series 7: dit heb je nodig

De Apple Watch Series 7 heeft een toffenieuwe functie: snelladen. Volgens Apple heb je aan drie kwartier genoeg om de smartwatch voor 80 procent op te laden. Maar wat heb je hiervoor nodig? Dat vertelt iPhoned je!

Apple Watch Series 7 snelladen: dit heb je nodig

Heb je al een nieuwe Apple Watch Series 7 weten te bemachtigen? Tof! Dan weet je ongetwijfeld ook wat de nieuwe functies van de smartwatch zijn. Eén van de tofste vernieuwingen is het snelladen. De Apple Watch Series 7 is nu in drie kwartier al voor 80 opgeladen. Dat is 33 procent sneller dan de voorgaande Apple Watch Series 6.

Magnetische puck met usb-c-kabel

Om je fonkelnieuwe Apple Watch Series 7 snel op te laden, heb je de magnetische snellader-kabel nodig. Die hoef je niet te kopen, want die wordt meegeleverd. De kabel herken je het makkelijkst aan de kleine oplaaddock (soms ook wel ‘puck’ genoemd). Op deze puck leg je de Watch om op te laden. Overigens is de dock nu niet meer van plastic gemaakt, maar bij de Apple Watch Series 7 is ‘ie van aluminium.

Oplaadblokje met usb-c en snelladen

De kabel heeft een usb-c-connecter en je moet dus een adapter hebben die de dezelfde aansluiting gebruikt. Daarnaast moet de lichtnetadapter krachtig genoeg zijn om het snelladen van de Apple Watch Series 7 te ondersteunen.

Een adapter wordt niet meegeleverd met je nieuwe Watch, dus je moet er een bij kopen. Of je moet er toevallig nog een hebben liggen van je iPhone of iPad. Apple heeft onlangs precies aangegeven waaraan de lichtnetadapter moet voldoen.

Voor het snelladen op de Apple Watch Series 7 heb je nodig:

Een 18W, 20W, 29W, 30W, 61W, 87W, of 96W USB-C lichtnetadapter van Apple

Een vergelijkbare usb-c lichtnetadapter die ondersteuning heeft voor usb-pd (USB Power Delivery) van 5W of meer

Heb je al een Apple-adapter, maar weet je niet zeker hoeveel Watt die is? Dat is vrij eenvoudig te achterhalen. Aan de onderkant van de adapter staat (in piepkleine letters) precies wat het oplaadblokje kan leveren. Vind je de hoeveelheid Watt niet? Check dan het serienummer (bijvoorbeeld ‘Apple A1400’). Met dit nummer en een eenvoudige zoekopdracht op Google kan je dan de wattage achterhalen.

Is de tekst op de adapter te klein om te lezen? Gebruik dan de camera op je iPhone of iPad. De tekst is zelfs te kopiëren met de nieuwe functie LiveText in iOS 15.

Apple Watch Series 7

De Apple Watch Series 7 is de opvolger van de Series 6. De nieuwe Watch heeft onder andere een groter scherm, verbeterde functies en kan sneller opladen. Hij is beschikbaar in twee formaten: 41 en 45 millimeter en de kleuren middernacht (zwart), sterrenlicht (grijs), groen, blauw en (PRODUCT)RED.

De Apple Watch Series 7 is nu te koop. Heb je er nog geen en ben je op zoek? Check dan ons artikel met de beste deals voor de Apple Watch Series 7.

