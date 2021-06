‘Apple Watch Series 7 heeft groter scherm, maar geen glucosemeter’

Volgens het meestal betrouwbare Bloomberg krijgt de Apple Watch Series 7 een groter scherm door de randen dunner te maken. De volgende Apple Watch zou ook een stuk krachtiger worden, maar een langverwachte functie ontbreekt dan weer. .

Lees verder na de advertentie.

Gerucht: Apple Watch Series 7 krijgt groter scherm

De meestal welingelichte Bloomberg-journalist Mark Gurman heeft informatie over de komende Apple-smartwatch. Volgens hem krijgt de Apple Watch Series 7 veel dunnere schermranden, ook wel bezels genoemd.

Het voordeel hiervan is het scherm naar verhouding groter wordt, zonder dat de behuizing meegroeit. Hoe minder bezels, hoe meer schermoppervlak daadwerkelijk gebruikt wordt.

Over dat scherm gesproken. Volgens de Bloomberg-journalist gebruikt Apple een nieuw soort glas waardoor de behuizing iets dikker wordt. Heel groot zou het verschil met de Apple Watch Series 6 echter niet zijn.

Ook schrijft Gurman dat de volgende Apple Watch misschien een sensor krijgt die je lichaamstemperatuur meet. Zeker weten doet de insider het niet, want Apple zou de functie misschien uitstellen naar volgend jaar.

Gurman is wat betreft de processor een stuk zekerder van zijn zaak. Hij noemt geen specificaties, maar zegt wel dat de hardware van de Apple Watch 7 “een stuk” krachtiger wordt.

‘Ultra Wideband, maar geen glucosemeter voor Apple Watch Series 7’

Ook nieuw: de toevoeging van Ultra Wideband. De journalist schrijft dat de volgende Apple Watch deze hele precieze locatietechniek krijgt. Ultra Wideband zit bijvoorbeeld ook in de onlangs verschenen AirTag en zorgt ervoor dat je verloren apparaten op een paar centimeter nauwkeurig kunt terugvinden.

Tegenvallers zijn er ook. Gurman zegt zeker te weten dat de Apple Watch Series 7 geen glucosemeter krijgt. Lange tijd ging het gerucht dat het volgende Apple-horloge een speciale meter zou krijgen om je suikerspiegel te meten. Dit zou vooral een uitkomst voor diabetici zijn, omdat zij zo niet langer hoeven te prikken.

Conceptafbeelding van de verwachte glucosemeter

Release dit najaar

We verwachten de Apple Watch Series 7 dit najaar. Het nieuwe Apple-horloge wordt waarschijnlijk gelijk met de iPhone 13 aangekondigd. Er zijn al veel geruchten over de Series 7 naar buiten gekomen. Deze hebben we op onderstaande pagina voor je verzameld. Zeker is dat hij op watchOS 8 draait, de vorige week aangekondigde nieuwe softwareversie voor de Apple Watch.

Alles wat je moet weten over de Apple Watch Series 7

Lees verder over de Apple Watch Series 7: