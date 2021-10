Apple Watch Series 7 reviews: dit zijn de eerste beoordelingen

De eerste reviews van de Apple Watch Series 7 zijn online verschenen. In dit artikel zetten we de beoordelingen van internationale techwebsites op een rij.

Apple Watch Series 7 reviews

Deze week worden de eerste Apple Watch Series 7-modellen geleverd, maar verschillende internationale techwebsites hebben de nieuwste smartwatch al eerder in handen gekregen. Amerikaanse websites hebben nu de eerste Apple Watch Series 7 reviews gepubliceerd. Wat ze van de nieuwste smartwatch vinden, vatten we hieronder samen.

The Verge

The Verge vindt het grotere en heldere scherm een mooie verbetering, maar volgens de website zijn de verbeteringen voor de meeste mensen te klein om te upgraden. ‘Alle nieuwe functies zijn erg leuk, maar niet noodzakelijk’, oordeelt reviewer Dieter Bohn. Hij had gehoopt op meer vernieuwingen.

Veel meer veranderingen dan een groter scherm en het sneller opladen van de batterij, zijn er namelijk niet. ‘Maar dat maakt de Series 7 op zichzelf niet slecht’, voegt Bohn toe. ‘Het is een geweldige horloge – de beste smartwatch.’ Als je Apple Watch echt aan vervanging toe is, of je je eerste Watch koopt, zul je de Series 7 geweldig vinden, verwacht Bohn. En anders is er geen reden om te upgraden.

TechCrunch

TechCrunch oordeelt dat het grootste voordeel van het grotere scherm de toevoeging van het nieuwe QWERTY-toetsenbord is. Die bedien je door te tikken, of te vegen met QuickPath. ‘Ik ben verbaasd over hoe goed dit allebei werkt op het kleine scherm’, zegt hij. Vaak zul je de functie nodig hebben, want je kunt de tekst ook via de iPhone invoeren. ‘Maar het is leuk om de optie te hebben als je een tijdje weg bent van je telefoon.’

CNBC

CNBC is kritisch over de batterijduur van de Apple Watch Series 7, die het met één lading ongeveer 18 uur uithoudt. ‘Ik had graag een langere batterijduur gezien’, zegt Todd Haselton. ‘Ik wou dat Apple een manier kon vinden om dat te verlengen tot twee of drie dagen, zodat ik me geen zorgen hoefde te maken over het opladen.’

‘Het snelle opladen helpt zeker, maar soms maak ik me nog steeds druk over dat ik de Apple Watch moet opladen voordat ik ga hardlopen’, vervolgt hij. ‘Maar een grotere batterij zou het horloge dikker maken, en dat wil ik ook niet.’

Engadget

Engadget vindt de nieuwe wijzerplaten een van de leukste veranderingen. Ze zijn ontworpen voor het grotere scherm van de Apple Watch Series 7. Er zijn wijzerplaten die meer informatie tegelijk kunnen weergeven, zoals de Modular Duo. ‘Er is ook een countourstijl die de cijfers van de klok helemaal naar de rand duwt, waar ze vervormen en over de zijkanten smelten.’

Apple Watch Series 7 release

De Apple Watch Series 7 is inmiddels te pre-orderen. Vanaf vrijdag 15 oktober ligt hij in de winkels.