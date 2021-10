Apple Watch Series 7 nu te reserveren: check hier de beste deals

We hebben er eventjes op moeten wachten, maar eindelijk is de Apple Watch Series 7 te bestellen. Ben je van plan de smartwatch in huis te halen? Check dan in dit artikel waar je allemaal terecht kunt.

Apple Watch Series 7 reserveren in Nederland

De Apple Watch Series 7 werd samen met de iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max aangekondigd, maar over de release hield Apple zich lange tijd stil. Daar kwam deze week verandering in: het bedrijf van Tim Cook kondigde aan dat de nieuwe Apple Watch deze week in de pre-order gaat. Dat moment is nu aangebroken en ook in Nederland kun je vanaf 14.00 uur een bestelling plaatsen. De release vindt volgende week vrijdag (15 oktober) plaats.

Ben je van plan om de Watch Series 7 in huis te halen? Dan raden we aan om ‘m snel te bestellen. Het is onduidelijk hoe groot de voorraad van Apple is, waardoor het kan zijn dat je langer moet wachten als je nog twijfelt. De kans bestaat dus dat de levertijd redelijk snel oploopt.

Twijfel je nog welk formaat van de Apple Watch Series 7 wil kopen? Het horloge verschijnt in twee versies: 41 en 45 millimeter. In ons artikel helpen we je om te kiezen voor ‘maat 41’ of ‘maat 45’. Apple maakt ook bekend dat de cellular Apple Watch (met 4G) binnenkort in Nederland verkrijgbaar is.

Apple Watch Series 7 bestellen

De Apple Watch Series 7 is uiteraard bij Apple te bestellen, maar je kan ‘m ook bij veel Nederlandse webwinkels kopen. Hieronder zetten we de webshops – met handige linkjes – op een rijtje.

Voor de kleinste versie (41 millimeter) van de Watch Series 7 betaal je in Nederland 429 euro. Ga je voor het grotere model (45 millimeter), dan ben je 459 euro kwijt.

Pre-order bij Belsimpel

Pre-order bij MediaMarkt

Pre-order bij Coolblue

Pre-order bij Mobiel.nl

Pre-order bij Bol.com

Pre-order bij Amac

Pre-order bij YourMacStore

Pre-order bij Amazon

Pre-order bij Wehkamp

Meer over de Apple Watch Series 7

De Apple Watch Series 7 beschikt over een aantal fijne verbeteringen, waaronder een nieuw ontwerp. Het slimme horloge heeft een groter scherm en dunnere randen, waardoor je volgens Apple 20 procent meer display hebt. Het scherm kan daarnaast helderder en de Watch Series 7 is een stuk steviger dan de Series 6.

Een andere handige verbetering is dat de Apple Watch Series 7 een stuk sneller oplaadt dan zijn voorganger. Het bijvullen van de accu gaat 33 procent vlotter en daardoor hoef je veel minder lang te wachten totdat de smartwatch helemaal vol zit. Drie kwartier aan de oplader is volgens Apple genoeg om de Series 7 voor 80 procent te vullen. Daarnaast is acht minuten aan het stroom genoeg om acht uur lang je slaappatroon bij te houden.

iPhoned publiceert binnenkort een uitgebreide review van de Apple Watch Series 7. Houd onze website dus in de gaten, of download de iPhoned-app om op de hoogte te blijven. We hebben ook een handige dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief waarin we je bijpraten over alle ontwikkelingen in Apple-land.