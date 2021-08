‘Apple Watch Series 7 heeft productieproblemen vanwege complex nieuw ontwerp’

De nog onaangekondigde Apple Watch Series 7 heeft productieproblemen, omdat het vernieuwde ontwerp een grotere uitdaging blijkt te zijn dan Apple dacht. Welke gevolgen dat precies heeft voor het slimme horloge, is niet bekend.

Productieproblemen Apple Watch Series 7

De Apple Watch Series 7 heeft productieproblemen. Dat meldt Nikkei Asia over de nog onaangekondigde smartwatch. Volgens de bron begon Apple vorige week met een kleinschalige productie van het horloge. Het bedrijf stuitte tijdens het productieproces op kritieke uitdagingen.

De productieproblemen ontstonden vanwege de complexiteit van het ontwerp, dat aanzienlijk verschilt in vergelijking met voorgaande modellen. Denk hierbij aan de Apple Watch Series 6. Volgens meerdere geruchten krijgt de Apple Watch Series 7 een platter, hoekiger ontwerp en dunnere schermranden. Ook zijn er waarschijnlijk nieuwe gecompliceerde gezondheidssensoren aan boord, zoals een bloeddrukmeter.

De productie van het nieuwe horloge zou tijdelijk zijn stopgezet, omdat Apple en haar leveranciers de problemen eerst willen oplossen. Daarnaast moet het nieuwe ontwerp verder gecertificeerd worden voordat de smartwatch in massaproductie gaat, aldus de bron.

Releasedatum blijft waarschijnlijk hetzelfde

Apple kan ervoor kiezen om de nieuwe Apple Watch een aantal weken later op de markt te brengen, zodat er genoeg tijd is om de problemen op te lossen. Nikkei zegt hier echter niets over. De kans is dus groot dat het nieuwe horloge evengoed eind september in de winkels ligt, zoals we dat van Apple gewend zijn.

De Apple Watch Series 7 belooft een flinke upgrade te worden – en we hoeven er niet lang meer op te wachten. Waarschijnlijk kondigt Apple het nieuwe horloge samen met de iPhone 13 aan, tijdens een evenement in september. De verwachting is dat dit event op 14 september plaatsvindt, waarna de Series 7 (en alle andere nieuwe Apple-producten) een paar dagen later de verkoop in gaan.

