Hoe duur wordt de Apple Watch Series 7? Dit zijn de verwachte prijzen

Over een paar weken presenteert Apple niet alleen de iPhone 13-serie, maar ook een nieuwe Apple Watch. Wordt de Series 7 goedkoper, of juist duurder dan zijn voorganger? Dit verwachten we van de Apple Watch Series 7 prijzen.

Apple Watch Series 7 prijs: dit verwachten we

Het kan bijna niet anders dat Apple volgende maand een virtueel evenement organiseert. Tijdens dit event presenteert het bedrijf waarschijnlijk meerdere nieuwe producten, zoals de iPhone 13 en AirPods 3.

Maar, ook de Apple Watch krijgt deze avond gelukkig aandacht. We zijn inmiddels aanbeland bij de Series 7. Wat de opvolger van de Apple Watch Series 6 gaat kosten is nog niet bekend.

Maar, op basis van geruchten en Apples prijsstrategie uit eerdere jaren kunnen we wel een goede inschatting maken. Daarom hierbij: dit is wat iPhoned verwacht van de Apple Watch Series 7-prijs.

Twee modellen, twee prijzen

Apple is een innovatief bedrijf, maar de prijsstrategie van de Apple Watch is juist behoorlijk conservatief. Nieuwe smartwatches zijn in de regel ongeveer even duur als hun voorgangers.

Dit punt wordt versterkt door het feit dat de meeste geruchten zeggen dat de Apple Watch dit jaar een evolutie doormaakt, maar geen revolutie. De Series 7 schijnt onder meer een fris ontwerp (dat meer in lijn met de iPhone 12 en 13 ligt) en betere hardware te krijgen, maar gigantische veranderingen verwachten we niet.

Apple Watch 7 prijs

Kortom: de kans is groot dat Apple ongeveer dezelfde prijzen hanteert als bij de Series 6. We denken dus dat dit het volgende betekent voor de prijs van de Apple Watch Series 7:

40 milimetermodel kost 428,25 euro

44 milimetermodel kost 458,25 euro

Nu horen we je denken: “Waarom zou Apple er zulke vreemde adviesprijzen op nahouden?” Het antwoord is eigenlijk best simpel: omdat de thuiskopieheffing sinds 1 januari 2021 is verhoogd (met ongeveer 3,10 euro). Deze stijging heeft Apple direct doorgevoerd in de adviesprijs van al haar producten. We denken niet dat het bedrijf deze heffing met de Series 7 uit eigen zak gaat betalen.

Trouwens, mogelijk komt er dit najaar een nieuw soort Apple Watch in Nederland uit. Uit eigen onderzoek blijkt dat het bedrijf bezig is om de 4G Apple Watch (met mobiel internet, dus) naar ons kikkerlandje te brengen. Apple verklapte het nieuws via een link op haar eigen website.

Release datum van Apple Watch Series 7

Goed, we weten nu ongeveer wat de prijs van de Apple Watch 7 gaat worden. Dan blijft nog één vraag onbeantwoord: wanneer komt het horloge uit?

Dat Apple een evenement in september gaat organiseren, is zo goed als zeker. 14 september wordt als mogelijke datum genoemd. Indien dit gerucht klopt, gaat het horloge op 17 september in de pre-order. Wie er snel bij is, kan het horloge vervolgens vanaf 24 september in huis hebben, als de uiteindelijke release plaatsvindt.

