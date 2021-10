Officieel: Apple Watch Series 7 pre-order start aanstaande vrijdag

Vanaf aanstaande vrijdag kun je de nieuwe Apple Watch Series 7 pre-orderen. Dit bevestigt Apple zojuist in een persbericht. Vanaf vrijdag 15 oktober ligt de nieuwe smartwatch in de winkels.

Apple Watch Series 7 pre-order

Tijdens het Apple-event van september werd de nieuwe Apple Watch Series 7 aangekondigd, maar een releasedatum was nog niet bekend. Meer informatie dan dat de Series 7 ‘later dit najaar’ beschikbaar zal zijn gaf de techgigant niet. Nu weten we dat de pre-order op 8 oktober om 14:00 uur start.

Ben je er met het bestellen snel bij, dan heb je de Apple Watch Series 7 op z’n vroegst op vrijdag 15 oktober in huis. Wil je de Apple Watch Series 7 zo snel mogelijk om je pols hebben, dan is het verstandig om de smartwatch vrijdag direct na 14:00 uur te bestellen. De kans is aanwezig dat de voorraad krap is, waardoor de levertijden snel oplopen.

Zorg dat je voor die tijd al weet voor welk model je gaat. Allereerst heb je de keuze uit twee formaten: 41 millimeter en 45 millimeter. De groottes staan voor de hoogte van de horlogekast. Welk formaat je kiest hangt af van je persoonlijke voorkeur. Mensen met grote polsen hebben vaak een voorkeur voor de grotere variant, en omgekeerd.

Verder is de Apple Watch Series 7 verkrijgbaar in verschillende kleuren. Dit keer zijn het er vijf: Middernacht (zwart), Sterrenlicht (wit), rood, blauw en groen. Er is ook weer een Nike- en Hermès van de Apple Watch beschikbaar.

Vernieuwingen

De Apple Watch Series 7 heeft een schermoppervlak dat bijna 20 procent groter is dan bij de Apple Watch Series 6. Verder is hij een stuk steviger, want het glas is 50 procent dikker geworden. De Series 7 heeft ook een paar nieuwe wijzerplaten die het grotere scherm benutten. Er is bijvoorbeeld een verbeterde variant van de modulaire wijzerplaat.

Ook leuk is de ondersteuning voor snelladen. Volgens Apple is de smartwatch 33 procent sneller opgeladen. Met een acculading doe je zo’n achttien uur: genoeg om de dag mee door te komen. Lees ook het artikel Apple Watch Series 7 vs Series 6: wat zijn de verschillen? om te zien wat er anders is ten opzichte van de Series 6.

Apple Watch Series 7 prijzen

De Nederlandse prijzen zijn ook bekend. Dit is wat de nieuwe Apple Watch in Nederland gaat kosten:

Apple Watch Series 7 (41 mm): 429 euro

Apple Watch Series 7 (45 mm): 459 euro

Apple Watch Series 7 Cellular (41 mm): niet bekend

Apple Watch Series 7 Cellular (45 mm): niet bekend

