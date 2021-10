Opinie: de Apple Watch Series 7 valt tegen, maar is dat Apples schuld?

Vanwege alle geruchten hadden we torenhoge verwachtingen van de Apple Watch Series 7. Jammer genoeg kwamen de meeste voorspellingen niet uit. Wie kunnen we daarvan de schuld geven: geruchtenverspreiders, de media of Apple zelf?

Apple Watch Series 7 opinie

Het tempo zat er flink in tijdens de Apple-najaarskeynote van afgelopen september. In sneltreinvaart kondigde het bedrijf meerdere nieuwe producten aan, waaronder de iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPad (2021) en de iPad mini (2021).

Ik had op voorhand vooral hoge verwachtingen van de nieuwe Apple Watch, maar die stal de show op een negatieve manier. “Was dit alles?”, was de gedachte die mij na afloop van de presentatie bekroop. Het nieuwe horloge leek in de verste verten niet op de smartwatch die ik had verwacht.

Tijd voor een korte terugblik. In de periode voorafgaand aan het Apple-evenement van september kwam er veel informatie over de Apple Watch Series 7 naar buiten. De aftrap werd eind 2020 door Ming-Chi Kuo verzorgd, die gezien wordt als een autoriteit binnen het wereldje van de Apple-geruchten.

De analist wist zeker dat de opvolger van de Apple Watch Series 6 een compleet nieuw design zou krijgen. Precieze details liet hij in het midden, maar wel wist ‘ie dat de Series 7 een “ingrijpende” ontwerpwijziging zou krijgen. Ook beloofde hij dat er allerlei nieuwe gezondheidsfuncties aan kwamen. Onze interesse was gewekt.

De Series 7 laat voor het eerst zijn gezicht zien

Het was enige tijd stil rondom de Series 7, totdat Kuo afgelopen mei bijval kreeg van Jon Prosser. Prosser is een bekende YouTuber die er warme contacten bij Apple op na schijnt te houden.

De zogeheten ‘leaker’ deelde renders (computeranimaties) van de vermeende nieuwe Apple Watch. Hierop was te zien dat de Series 7 een ‘plat’ scherm zou krijgen, dat dus vanaf de zijkant op de behuizing lijkt te liggen. Prosser wilde zijn anonieme bron niet prijsgeven, maar was ervan overtuigd dat de renders klopten. Stond genoteerd.

Renders van de Apple Watch Series 7 uit mei 2021.

En ja hoor, een paar weken later was ook Mark Gurman overstag. De bekende journalist van Bloomberg bracht naar buiten dat de nieuwe Apple Watch een “compleet nieuw” design zou krijgen met dunnere schermranden. Niet veel later bracht hij ook naar buiten dat de schermformaten op de schop zouden gaan.

Het moment van de waarheid

We maken een sprong in de tijd naar 14 september. Om 19:00 uur Nederlandse tijd barste hét Apple-event van het jaar los, onder het motto “California Streaming”. Eerst kwamen de iPads aan bod, maar daarna waren alle spotlights op de Apple Watch gericht. Krijgt het nieuwe horloge een ‘plat’ design? En, heeft ‘ie daadwerkelijk een bloedsuikermeter aan bord?

De antwoorden laten zich raden: nee, en nog eens nee. Sterker nog, op het eerste gezicht is de Series 7 identiek aan zijn voorganger: van een plat scherm is geen sprake. Wel pochte Apple met het feit dat de schermranden met twintig procent smaller zijn geworden.

V.l.n.r.: Apple Watch Series 3, Series 6 en Series 7.

Daarover gesproken, de Series 7 komt ook in twee nieuwe, grotere formaten. Apple staat uitgebreid stil bij dit gegeven en haalt nogmaals aan dat de schermranden smaller zijn. Verder is ook de maximale helderheid opgekrikt en het glas sterker gemaakt, zodat het minder snel breekt.

Wie krijgt de schuld?

Begrijp ons niet verkeerd: dit zijn natuurlijk stuk voor stuk waardevolle toevoegingen. Maar, het zijn geen verbeteringen waarvoor je straks zo snel mogelijk naar de winkel rent om een Series 7 te halen. Nee, allesbehalve zelfs. Op smartwatchgebied is 2021 een tussenjaar voor Apple.

Dat is natuurlijk jammer voor ons fans. Het is altijd leuk om verrast te worden met een compleet nieuw product. Maar, is Apple eigenlijk wel schuldig aan deze teleurstelling? Het bedrijf zelf heeft in aanloop naar de onthulling immers nooit iets gezegd over de nieuwe Apple Watch. Integendeel zelfs: Apple houdt de kaken altijd stijf op elkaar.

De hele industrie van verwachtingen scheppen, vooruitblikken en geruchten delen wordt in stand gehouden door anonieme bronnen, insiders en websites zoals de onze, niet door Apple zelf.

Renders van de Apple Watch Series 7 uit mei 2021.

Het design van de Apple Watch Series 7

Hoe kan het dat meerdere betrouwbare insiders het ditmaal allemaal bij het verkeerde eind hadden? Heeft Apple op het laatste moment het vernieuwde design van de Series 7 toch teruggedraaid? Of is er meer aan de hand? We gaan natuurlijk nooit definitieve antwoorden op deze vragen krijgen, maar de gang van zaken is wel opmerkelijk.

Wij denken niet dat Apple van plan was de Series 7 een nieuw design te geven. Het bedrijf werkt meestal ver vooruit en het design van een nieuw product wordt maanden van tevoren al min of meer vastgesteld. Dat is nodig ook, want het ontwerpen van een nieuwe Apple Watch is één ding, het produceren en distribueren een tweede. Het is een gigantische operatie om een nieuwe smartwatch te maken en in de winkels te leggen.

Het lijkt ons aannemelijker dat het design van de Apple Watch komend jaar, of op een later moment, pas op de schop gaat. De Apple-smartwatch is namelijk wel toe aan een opfrisbeurt. Het horloge ziet er al jaren ongeveer hetzelfde uit, met wat verbeteringen hier en daar.

Wanneer kun je de nieuwe Apple Watch kopen?

We willen de theorie dat het design op het laatste moment is omgegooid echter niet helemaal uitsluiten. Het verkoopproces van de Series 7 verloopt namelijk op z’n zachtst gezegd rommelig. Wie nu naar de website van Apple gaat kan bijvoorbeeld nog niet de specificaties van de Series 7 bekijken en een specifieke verkoopdatum is nog onbekend. Apple zelf geeft aan het horloge “vanaf dit najaar” te verkopen.

Samenvattend kunnen we stellen dat de Apple Watch Series 7 allesbehalve een spannend Apple-product lijkt. Of Apple daar zelf schuldig aan is, valt over te discussiëren. Wel lijkt het veilig om aan te nemen dat er op de achtergrond wat problemen spelen: anders lag het horloge al ‘gewoon’ in de winkel zoals voorgaande jaren.

Wil je meer weten over het nieuwe horloge? Onlangs hebben we de Apple Watch Series 7 vergeleken met de Series 6. Zo heeft het nieuwe horloge dus onder meer een groter scherm, snellere processor en langere accuduur. Ook aan de softwarekant is het nodige gesleuteld. Daarover lees je meer in onze review van watchOS 8, dé Apple Watch software-update van 2021.