Apple Watch Series 7 officieel onthuld: groter scherm, verbeterde functies en meer

Hij is er! Apple heeft de Apple Watch Series 7 zojuist onthuld. Wat is er nieuw en welke functies heeft de nieuwe smartwatch? Wij vertellen alles wat je moet weten over de nieuwe Apple Watch Series 7!

Apple Watch Series 7 officieel onthuld

De Apple Watch Series 7 is de opvolger van de Apple Watch Series 6. De nieuwe telg in Apples smartwatchfamilie heeft een vergelijkbaar uiterlijk gekregen. De knoppen zijn wel iets aangepast. De kast van de nieuwe Apple Watch is wat ronder, maar heeft dus vrijwel dezelfde look.

Meer scherm, minder rand

Het scherm van de Apple Watch Series 7 is wel verbeterd. Het scherm is groter, omdat er nu minder rand. Daarnaast is het scherm een stuk helderder en heeft het een IP6X-certificering.

Samen met het grotere scherm heeft Apple nu ook een volledig toetsenbord toegevoegd. Hiermee typ je makkelijker door met je vinger over de letters te vegen.

Nieuwe wijzerplaten

De Apple Watch Series 7 krijgt een aantal nieuwe wijzerplaten die gebruikmaken van het grotere scherm. Een van de wijzerplaten toont bijvoorbeeld de aarde met alle 24 tijdzones tegelijk.

Twee nieuwe formaten: 41 mm en 45 mm

Verder heeft Apple de maten van de kast vergroot naar 41 en 45 millimeter (mm). Dit is een tikkeltje groter dan de vorige generatie. De Apple Watch Series 6 was beschikbaar in de maten 40 mm en 44 mm. Je kunt nog wel je oude bandjes gebruiken.

Apple Watch Series 7 kleuren

De nieuwe Watch is wederom verkrijgbaar in diverse kleuren. Deze keer heeft Apple voor vijf nieuwe kleuren gekozen, waaronder rood, zilver en zwart. Daarnaast zijn er ook twee Nike-varianten van de Apple Watch Series 7 beschikbaar.

Sneller opladen

De Apple Watch Series 7 heeft ook ondersteuning voor snelladen. Hierdoor is je Watch sneller klaar voor gebruik. Volgens Apple is het 30% sneller opgeladen. Zo’n acht minuten opladen moet genoeg zijn om 8 uur lang je slaap te tracken. Met een volledig opgeladen accu doe je zo’n achttien uur.

Prijs en beschikbaarheid

Doorgaans zijn de aangekondigde producten de vrijdag na het Apple-event te bestellen. Dit jaar heeft Apple alleen gezegd dat de nieuwe Apple Watch Series 7 in de herfst beschikbaar is.

Helaas zijn de Nederlandse prijzen nog niet bekend. De Amerikaanse prijzen weten we wel. De oude Apple Watch Series 3 krijgt een prijsverlaging naar 399 dollar. Net als de Apple Watch SE die 279 dollar gaat kosten. De nieuwe Apple Watch Series 7 begint bij 399 dollar.

Apple Event 2021 nog in volle gang

Het Apple Event is op dit moment nog in volle gang. Daarom wordt dit artikel continu bijgewerkt en komen er nieuwe onthullingen bij. Ververs regelmatig deze pagina om op de hoogte te blijven!