‘Apple Watch Series 7 eind september te koop, nieuwe MacBook Pro’s in november’

Apple houdt de komende maanden een aantal events, waar we de iPhone 13, Apple Watch Series 7 en nieuwe MacBook Pro’s gaan zien. Een nieuw gerucht schept meer duidelijkheid over de releasedatum van de nieuwe Apple-producten.

Lees verder na de advertentie.

Gerucht: Apple Watch Series 7 komt misschien iets later uit dan normaal

Volgens een nieuw rapport van DigiTimes voert Apple de productie van Apple Watch Series 7 pas eind september op. Dat zou een korte productievertraging betekenen, die niet als een verassing komt. Kort geleden meldde Nikkei Asia nog dat de Apple Watch Series 7 kampt met productieproblemen. Het nieuwe Apple-horloge zou oorspronkelijk rond half september in massaproductie gaan.

Het is onduidelijk of een eventuele productievertraging invloed heeft op de lancering van de Apple Watch Series 7. Apple kondigt nieuwe versies van het horloge nu al sinds de Apple Watch Series 2 in september aan. Het bedrijf kiest wellicht ook dit jaar weer voor een aankondiging in september, maar een release ergens in oktober.

Ook zou Apple kunnen kiezen voor langere leveringstermijnen voor de Apple Watch Series 7. Of misschien lost Apple de productietekorten wel gewoon bijtijds op. Kortom; het kan nog alle kanten op met de nieuwe smartwatch.

Nieuwe MacBook Pro’s met M1X-chip vanaf november in de winkels

In een afzonderlijk rapport beweert DigiTimes dat aanhoudende chiptekorten ook de veelbesproken 14 inch- en 16 inch-MacBook Pro-modellen in de weg zitten. Apple lanceert de laptops volgens het gerucht pas in oktober of november. Volgens DigiTimes en een aantal andere bronnen staan er meerdere evenementen in september en oktober op de planning.

We zijn er inmiddels vrij zeker van dat we de iPhone 13-serie op 14 september gaan zien. Apple kan ieder moment de uitnodigingen voor het evenement versturen. De kans is groot dat het evenement opnieuw volledig online plaatsvindt. We weten nog niet wanneer de andere evenementen precies plaats zullen vinden.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste Apple-nieuws? Dat kan via de website en onze gratis iPhoned-app. Ook kan je je inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Meer Apple-nieuws: