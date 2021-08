Chinese Apple Watch Series 7-klonen schetsen beter beeld van nieuw ontwerp

Het is zo goed als zeker: de Apple Watch Series 7 krijg een nieuw ontwerp, met plattere randen en rechte hoeken. In China hebben ze dit niet gemist; meerdere klonen van de nog onaangekondigde Apple-smartwatch doken online op.

Eerste Apple Watch Series 7-klonen uit China verschijnen online

Foto’s van Apple Watch Series 7-klonen uit China verschenen onlangs online, met dank aan twitteraar Majin Bu. De klonen van het nog onaangekondigde Apple-horloge zijn te koop in meerdere kleuren en afwerkingen. Ze zijn duidelijk gebaseerd op gelekte renders, van onder andere Jon Prosser.

Hoewel het klonen van producten natuurlijk een ontzettend foute industrie is; namaakproducten zoals deze geven ons een beter beeld van onaangekondigde producten. Het is echter zaak dat niemand deze horloges koopt met het idee een originele Apple Watch in huis te halen. Het ontwerp van een kloon lijkt misschien op het origineel, maar in gebruik is er een wereld van verschil.

Vind je deze klonen lelijk? Geen paniek, de originele Apple Watch Series 7 gaat er waarschijnlijk een stuk beter uitzien. Volgens Majin Bu worden deze klonen voor zo’n 60 dollar in China verkocht. Je kan voor dit geld niet dezelfde precisie verwachten die Apple in haar horloges steekt.

Een hoop details van deze nephorloges – zoals de manier waarop het scherm in de behuizing overloopt – zien er op het origineel naar verwachting veel gelikter uit. Ook krijgt de echte Apple Watch Series 7 volgens geruchten een aantal nieuwe kleuren en uitvoeringen, terwijl de klonen enkel in zilver en zwart ‘aluminium’ te vinden zijn. In realiteit is de behuizing van de nephorloges waarschijnlijk van gemat plastic, dat lijkt op aluminium.

We hoeven niet lang meer te wachten op de échte Apple Watch Series 7

Uitgelekte renders, specificaties en nu zelfs klonen – het is duidelijk dat we niet lang meer op de Apple Watch Series 7 hoeven te wachten. Maar wanneer Apple het horloge precies gaat aankondigen, weten we nog niet helemaal zeker.

Dat Apple een evenement in september gaat organiseren, is zo goed als zeker. 14 september wordt als mogelijke datum genoemd. Hier gaan we naar verwachting zowel de Apple Watch Series 7 als de iPhone 13 zien. Indien dit gerucht klopt, gaat het horloge op 17 september in de pre-order. Wie er snel bij is, kan het horloge vervolgens vanaf 24 september in huis hebben, als de uiteindelijke release plaatsvindt.

We verwachten dat Apple de komende weken uitnodigingen gaat versturen. Zodra deze de deur uit zijn, weten we zeker wanneer de release van de Apple Watch Series 7 gaat plaatsvinden.

