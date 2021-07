6 Apple Watch Series 7 geruchten op een rij

Over een paar weken wordt hij al verwacht: de nieuwe Apple Watch Series 7. Maar is hij de moeite waard om op te wachten? Je ontdekt het in dit artikel, want we zetten de laatste Apple Watch Series 7 geruchten op een rij.

Apple Watch Series 7 geruchten

Een officiële aankondiging is er nog niet, maar waarschijnlijk vindt er in de tweede week van september een Apple-event plaats. Dit evenement staat grotendeels in het teken van de iPhone 13, maar ook de nieuwste Apple Watch van 2021 krijgt een plek in de spotlights. Dit is wat we dankzij geruchten al weten over de Apple Watch Series 7.

1. Betere batterij

De batterij van de Apple Watch Series 6 is uitstekend – je haalt er met gemak het einde van de dag mee. De Series 7 houdt het mogelijk nog langer uit, want volgens het Taiwanese DigiTimes is Apple van plan om een kleinere S7-processor in de smartwatch te plaatsen. Hierdoor ontstaat er ruimte voor een grotere batterij.

2. Smallere randen

Het ontwerp van de Apple Watch Series 7 wordt in grote lijnen hetzelfde als bij zijn voorganger. Wel ziet het ernaar uit dat Apple de randen om het scherm smaller maakt. Dit meldde de gerenommeerde Apple-insider Mark Gurman eerder. Ook moet een nieuwe manier van lamineren het scherm dichter bij de glazen voorkant brengen.

3. Ultra Wideband-technologie

De nieuwe Apple Watch heeft waarschijnlijk ook een verbeterde Ultra Wideband-chip. Die wordt bijvoorbeeld gebruikt om de locatie van de Watch op een zeer nauwkeurig niveau te bepalen. In de toekomst kan de chip worden ingezet om hotelkamers en andere deuren te ontgrendelen.

4. Glucosemeter

Elk jaar krijgt de Apple Watch er nieuwe gezondheidsfeatures bij. Dit jaar zou dat weleens een bloedsuikersensor kunnen zijn, waarmee je het zuurstofgehalte in je bloed meet.

Het Koreaanse ETNews maakte onder meer melding van de komst van een glucosemeter. Apple-insider Gurman verwacht echter dat de bloedsuikersensor er pas bij de Apple Watch Series 8 in 2022 is. Even afwachten dus.

5. Zwemfeatures

Ben je van plan om in het diepe te duiken met je Apple Watch? Met de nieuwe Apple Watch is dat mogelijk nog leuker. Volgens Gurman werkt Apple aan nieuwe functies om je activiteiten in het zwembad te meten. Meer details geeft hij niet. Mogelijk komen er meer verschillende work-outs voor in het zwembad.

6. Nieuwe kleur

Volgens geruchten is de kast van de Apple Watch Series 7 tenminste in één nieuwe kleur verkrijgbaar. Het zou gaan om een groene tint. Waarschijnlijk is de kleur hetzelfde als bij de iPad Air 2020. De Series 6 is verkrijgbaar in het blauw, rood, spacegrijs, zilver en goud.

