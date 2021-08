Verwachtingen: Inzoomen op het design van de Apple Watch Series 7

Wordt het design van de nieuwe Apple Watch meer van hetzelfde, of krijgt het slimme horloge een fris ontwerp? In dit artikel blikken we vooruit op het design van de Apple Watch Series 7.

Verwachtingen: het Apple Watch Series 7 design in beeld

Zet 14 september voorzichting in je agenda, want het lijkt erop dat Apple dan laat zien welke producten er nog in 2021 gaan uitkomen. De meeste ogen zijn gericht op de iPhone 13, maar vlak de nieuwe Apple Watch niet uit.

Het Apple-horloge is ontzettend populair en daarom schrijven we regelmatig over de verwachte Series 7. Ditmaal blikken we vooruit op het ontwerp. Dit zijn onze verwachtingen voor het design van de Apple Watch Series 7.

Fris design voor nieuwe Apple Watch

Als we de geruchten mogen geloven, wordt 2021 een groot jaar voor de Apple Watch. Volgens Ming-Chi Kuo, een autoriteit op het gebied van Apple-geruchten, krijgt de opvolger van de Series 6 een nieuw ontwerp.

De nieuwe smartwatch zou qua design meer de kant van de iPhone 12 op bewegen. Wat je je daarbij moet voorstellen? Een hoekige horlogekast met rechtopstaande randen en een scherm dat ‘plat’ op de behuizing ligt.

De achterkant van het horloge is overigens minder plat dan de voorkant, want anders zou het draagcomfort er flink op achteruit gaan. Jon Prosser, een andere Apple-insider, bracht al beelden uit van het vermoedelijke ontwerp van de Apple Watch Series 7.

Verder lijkt het erop dat de nieuwe smartwatch groter wordt dan zijn voorgangers. Uit gelekte foto’s blijkt namelijk dat Apple werkt aan horloges met kastgroottes van 41 en 45 milimeter. Ter vergelijking: de huidige Series 6 is verkrijgbaar in een 40- en 44-milimeter uitvoering. Hiervoor worden ook nieuwe wijzerplaten aan de Watch Series 7 toegevoegd.

Kleuren en scherm

In welke kleuren de Apple Watch Series 7 verschijnt, is nog een beetje onduidelijk. Geruchten geven aan dat er in ieder geval een groene versie verschijnt.

Mogelijk wordt de keuze in dit jaar eindelijk een stuk groter, want het lijkt erop dat Apple de 4G-versie van de Watch eindelijk naar ons kikkerlandje brengt. Dat blijkt uit onderzoek van iPhoned.

Volgens geruchten gaat Apple een nieuwe schermtechniek voor de Watch gebruiken. Dat is goed nieuws voor het design van de Series 7, want hierdoor kunnen de schermranden kleiner worden. Je kunt hierdoor genieten van relatief meer schermoppervlak zonder dat de behuizing meegroeit. Sterker nog: dankzij de nieuwe schermtechniek zou de Series 7 zelfs ietsjes dunner worden dan zijn voorgangers.

Vooruitblikken

Dat waren onze verwachtingen voor het design van de Apple Watch Series 7. Wil je meer weten over het nieuwe Apple-horloge? Kijk dan onderstaande video. Hierin praten we je kort en bondig bij over de belangrijkste geruchten en verwachtingen.

