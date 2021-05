‘Apple Watch Series 7 krijgt fris, industrieel design en komt in nieuwe kleur’

Het Apple-horloge krijgt een facelift. Een betrouwbare bron zegt dat de Apple Watch Series 7 een “industrieel” design met harde randen krijgt, net als de iPhone 12. Ook zou er een nieuwe kleur op komst zijn.

Gerucht: Apple Watch Series 7 krijgt nieuw design

Het gerucht is de wereld ingebracht door Jon Prosser, geen onbekende naam voor vaste iPhoned-lezers. Prosser deelt regelmatig informatie over onaangekondigde informatie en voorspelde bijvoorbeeld vroegtijdig het design van de nieuwe iMac.

Volgens Prosser krijgt de Apple Watch Series 7 een compleet nieuw design dat lijkt op andere nieuwe Apple-producten, zoals de iPhone 12 en iMac met M1-chip. Dit betekent dat het Apple-horloge een vierkante, platte kast met harde, rechtopstaande randen krijgt. Prosser noemt het design dan ook “industrieel”.

Wel geeft hij aan dat het ontwerp “subtieler” is dan bij andere Apple-producten. Mogelijk is de kast van het horloge minder hoekig dan bij de iPhone 12 het geval is. Op het eerste gezicht lijkt het namelijk niet fijn om een ontzettend hoekig horloge te dragen.

Verder onthult Prosser dat de Apple Watch Series 7 in een nieuwe kleur komt: groen. Dit zou precies dezelfde tint zijn als de groene AirPods Max-hoofdtelefoon en iPad Air 2020.

Meer over de nieuwe Apple Watch

Dit najaar weten we of het gerucht van Prosser klopt. Dan kondigt Apple namelijk de opvolger van de Apple Watch Series 6 aan. De afgelopen maanden zijn een hoop geruchten over het nieuwe Apple-horloge naar buiten gekomen.

We verwachten dat de Series 7 onder meer een glucosemeter krijgt. Dit is met name een uitkomst voor mensen met diabetes, want zij kunnen zo hun bloedsuikerspiegel meten zonder te hoeven prikken. Ook gaat het gerucht dat de nieuwe Apple Watch een vingerafdrukscanner (Touch ID) krijgt, zodat je het horloge met je vinger kunt ontgrendelen.

