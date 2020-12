Het eerste Apple Watch Series 7-concept is verschenen. Een grafisch ontwerper laat zien hoe een Apple-horloge met platte zijkanten eruit zou zien.

Concept toont Apple Watch Series 7 met nieuw design

De Apple Watch Series 7 komt pas volgend jaar uit, maar Wilson Nicklaus blikt alvast vooruit op het nieuwe horloge. De grafisch ontwerper laat in een concept zien hoe de Apple Watch qua design meer op andere Apple-producten gaat lijken, zoals de iPhone 12 en iPad Air.

Het concept valt vooral op dankzij de platte zijkanten. Het scherm loopt niet via een ‘bolling’ door in de achterzijde, zoals de meest recente Watches eruitzien, maar ligt ‘plat’ op de behuizing. De randen staan rechtop en qua materiaalkeuze kiest Nicklaus voor glas en roestvrij staal, net als de iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max.

Verder oogt het Apple-horloge hetzelfde als zijn voorgangers. Het schermformaat is onveranderd, de behuizing biedt plaats aan de Digitale Kroon en er is een saturatiemeter om de zuurstofwaarde in het bloed te meten aanwezig, net als op de Apple Watch Series 6.

Of Apple haar nieuwe horloge daadwerkelijk een nieuwe behuizing meegeeft, is de vraag. Het concept van de Apple Watch Series 7 is niet op concrete geruchten gebaseerd. Daarentegen staat Apple er wel om bekend producten qua design gelijk te trekken. De dit jaar verschenen iPhone 12-telefoons lijken qua design bijvoorbeeld op de meest recente iPad Pro-tablet.

Op naar de Apple Watch Series 7

De Apple Watch Series 7 wordt naar alle waarschijnlijkheid volgend jaar medio september aangekondigd. Het geruchtencircuit rondom het nieuwe Apple-horloge moet nog op gang komen.

Op basis van zijn voorgangers kunnen we echter aannemen dat de nieuwe Apple Watch zich vooral op gezondheidsfuncties focust. De Apple Watch Series 4 introduceerde bijvoorbeeld een hartslagmeter, de Series 5 een ingebouwd kompas en het meest recente horloge heeft een saturatiemeter.

