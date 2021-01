‘Apple Watch Series 7 meet bloedsuikergehalte met optische sensor’

Apple blijft sensoren toevoegen aan zijn smartwatch. Volgens een nieuw gerucht krijgt de Apple Watch Series 7 dit jaar een nieuwe sensor om je bloedsuikergehalte te meten.

‘Apple Watch Series 7 meet bloedsuikergehalte’

Dat schrijft ETNews vandaag. De toevoeging van deze sensor zou een uitkomst zijn voor mensen met diabetes. Zij moeten zichzelf nu nog testen door te prikken en een druppeltje bloed te meten op het bloedsuikergehalte. De Apple Watch Series 7 zou dit overbodig maken door een optische sensor toe te voegen die zonder te prikken kan zien wat je bloedsuikergehalte is.

Volgens de bronnen van ETNews heeft Apple benodigde patenten veilig gesteld. Inmiddels zou de focus liggen op het zo betrouwbaar mogelijk maken van deze optische metingen. De Apple Watch Series 7 zou een sensor krijgen die op je huid ligt en continu metingen uitvoert om je bloedsuikergehalte te monitoren.

Het is niet de eerste keer dat we hier iets over horen. Apple-ceo Tim Cook is zelfs in het openbaar gezien met een test-apparaatje aan zijn Apple Watch die deze functie zou testen. Dat de techniek nu klaar is voor het grote publiek zou mooi uitkomen voor de lancering van de Apple Watch Series 7. De nieuwe smartwatch verschijnt naar verwachting (zoals ieder jaar) in het najaar van 2021.