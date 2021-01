Volgens geruchten krijgt de Apple Watch Series 7 een ingebouwde sensor om je bloedsuikergehalte te meten. Dit zou met name een uitkomst voor mensen met diabetes zijn. Een nieuw concept schijnt licht op hoe deze app er mogelijk uitziet.

Concept: bloedsuiker-app van de Apple Watch Series 7 in beeld

Het concept is online gezet door Parker Ortolani, een grafisch ontwerper die regelmatig toont hoe nieuwe Apple-producten en -apps er mogelijk uitzien. De afbeeldingen zijn dus niet per se gebaseerd op concrete geruchten, maar vooral een vrije interpretatie van de ontwerper.

In het concept oogt de suikergehalte-app van de Apple Watch Series 7 overzichtelijk. Het thuisscherm heeft alleen een knop om je suikerspiegel te meten. Iets daarboven staat in een klein lettertype wat de uitslag van je laatste meting is. De animatie daarboven bestaat uit witte en rode bolletjes. Deze staan symbool voor je bloedcellen en veranderen gedurende de loop van de dag.

Zodra je op de Meten-knop drukt kom je volgens het concept in een nieuw scherm terecht. Hier kun je uitgebreid inzoomen op je laatste uitslag, of eerdere resultaten bekijken. Ook is het van hieruit mogelijk om testuitslagen met anderen te delen, zoals medisch professionals.

Verder denkt Ortolani dat Apple er verstandig aan doet notificaties toe te voegen aan de suikergehalte-app. Op het moment dat de waarden te hoog of te laag komen te liggen, kan je horloge op die manier een waarschuwing afgeven dat er mogelijk iets aan de hand is.

Meer over de Apple Watch Series 7

Dat Apple aan een opvolger voor de Apple Watch Series 6 werkt is duidelijk, maar de suikergehalte-app is het eerste concrete gerucht dat over dit horloge naar buiten is gekomen.

Het ligt in ieder geval in de lijn der verwachting dat het bedrijf meer gezondheidsfuncties aan de Apple Watch gaat toevoegen. De Series 4 introduceerde bijvoorbeeld een ECG-functie om hartfilmpjes mee te maken en de Series 6 heeft een saturatiemeter om het zuurstof in je bloed te meten.

