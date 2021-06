Gerucht: Apple Watch Series 7 krijgt grotere batterij

De Apple Watch Series 7 schijnt een grotere batterij te krijgen. Volgens DigiTimes geeft Apple het nieuwe horloge een kleinere chip, waardoor er meer ruimte is voor de accu.

‘Apple Watch Series 7 krijgt grotere batterij’

Website DigiTimes heeft gesproken met bronnen die claimen informatie te hebben over de nieuwe Apple Watch. Volgens de anonieme tipgevers krijgt de Apple Watch 7 een nieuwe processor, de S7-chip.

Deze chip is niet alleen sneller dan de S6-chip (die in de Apple Watch Series 6 zit), maar ook een stuk kleiner. Hierdoor blijft meer ruimte in de behuizing over. Volgens de website benut Apple die ruimte door het horloge een grotere batterij te geven.

Een vaste fabrikant van de Apple Watch, ASE Technology, bevestigt op haar website dat het een kleinere chip voor smartwatches heeft gemaakt. Omdat Apple de Watch Series 7 nog niet heeft aangekondigd, noemt ASE het beestje natuurlijk niet bij de naam.

DigiTimes deelt regelmatig informatie over onaangekondigde Apple-producten. Deze geruchten kloppen soms, maar niet altijd. Het is daarom verstandig om de informatie met een korreltje zout te nemen.

Dit weten we al over de nieuwe Apple Watch

Zet 14 september maar alvast zachtjes in je agenda. Het schijnt dat Apple op die datum haar nieuwe producten voor 2021 presenteert, waaronder de iPhone 13 en Apple Watch Series 7.

Volgens geruchten krijgt de Series 7 een nieuw design, dat meer in lijn ligt met dat van de onlangs verschenen iPad Pro (2021) en iMac (2021). Verwacht dus een industrieel ontwerp met rechtopstaande randen en een scherm dat plat op de behuizing ligt.

Verder schijnt het horloge een iets groter scherm te krijgen. Tegenvallers zijn er ook: de Apple Watch 7 zou geen glucosemeter krijgen. Al jaren gaat het gerucht dat Apple deze suikermeter naar het horloge zou brengen.

