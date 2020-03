‘Apple Watch Series 6 kan zuurstofgehalte in bloed meten’

In een gelekt stukje code van iOS 14 is een duidelijke verwijzing gevonden naar de volgende Apple Watch. Deze zou als eerste de optie krijgen om iemands zuurstofgehalte in het bloed te checken.



‘Apple Watch Series 6 kan zuurstofgehalte meten’

9to5Mac zegt een onderdeel van de iOS 14-broncode in handen te hebben. De update komt pas in september uit en wordt pas in juni onthuld, dus het zou hier om een relatief vroege versie gaan. Toch bevat deze code al een aantal interessante verwijzingen.

De belangrijkste hebben met de Apple Watch Series 6 te maken. Deze zou een nieuwe sensor krijgen die registreert hoeveel zuurstof er in het bloed zit. Een te laag percentage kan namelijk voor hart- en hersenproblemen zorgen.

Zodra het horloge detecteert dat het percentage zuurstof onder een gevaarlijke grens zakt, verstuurt het apparaat een notificatie, net zoals de Apple Watch dit nu al doet als er iets aan de hand is met je hartslag.

Ook voor de Series 4 en 5?

De kans bestaat dat de Apple Watch Series 4 (en nieuwer) ook in staat zijn om deze nieuwe functie te ondersteunen, omdat Apple de hartslagmeter vanaf dit model heeft vernieuwd. Mogelijk wordt dit aan de hand van een software-update toegevoegd in de vorm van watchOS 7.

Apple zou niet de eerste zijn die een dergelijke functie introduceert. Ook sommige Fitbit-horloges ondersteunen de optie al om het zuurstofgehalte in je bloed te registreren.

Naast deze compleet nieuwe functie zijn in de gelekte code van iOS 14 meer verbeteringen te vinden. Apple zou aan een aangepaste versie van de ECG-functie werken, het electrocardiogram waarmee een hartritmestoornis kan worden gedetecteerd.

Apple zou dit najaar een aangepaste variant introduceren die aanwezige beperkingen en tekortkomingen zou wegpoetsen. Tot slot werkt het bedrijf nog steeds aan een ingebouwde slaaptracker voor een toekomstige Slaap-app. Deze is al veelvuldig gelekt, maar tot nu toe nog steeds niet verschenen.

