Denk je erover na om de nieuwe Apple Watch in huis te halen? In deze vergelijking zetten we de verschillen tussen de Apple Watch Series 6 en Watch Series 5 op een rijtje.

Apple Watch Series 6 vs Apple Watch Series 5

Apple voegt in 2020 twee nieuwe horloges toe aan het assortiment. Naast de betaalbare Apple Watch SE kun je ook de Apple Watch Series 6 in huis halen. Twijfel je over je aankoopkeuze? In dit artikel zetten we de verschillen tussen de Apple Watch Series 5 en 6 op een rij zodat jij een weloverwogen keuze kunt maken.

1. Ontwerp: Nieuwe kleuren

Te beginnen met het uiterlijk. Aan het design van de Apple Watch Series 6 is weinig gesleuteld. Sinds jaar en dag zien Apple-smartwatches er ongeveer hetzelfde uit en dit is bij de nieuwste generatie niet anders.

Wel is de Apple Watch 6 in enkele nieuwe kleurtjes verkrijgbaar. Wil je per se een blauwe of rode Apple Watch? Dan moet je bij de Series 6 zijn. Uiteraard heeft Apple ook enkele nieuwe horlogebandjes uitgebracht, zodat je het klokje nog meer naar eigen hand kunt zetten.

2. Scherm: Ietsjes feller

Het scherm van de Apple Watch Series 6 is grotendeels hetzelfde als dat van de Series 5. Wel heeft Apple flink gesleuteld aan het always on-display, de functie waardoor het display ‘altijd’ aanstaat en je bijvoorbeeld de tijd kunt checken.

Het schermpje is namelijk 2,5 keer helderder op de Series 6. Dat is met name fijn voor buitenmensen, want het display is nu ook bij fel zonlicht beter afleesbaar. Ook introduceert Apple met de Series 6 een nieuw soort bandje, de Solo Loop. Deze bestaat uit één rekbaar siliconen geheel en heeft dus geen gesp.

3. Gezondheid: Saturatiemeter steelt de show

Apple ziet de Watch vooral als gezondheidsaccessoire. Iedere generatie voegt het bedrijf daarom enkele functies toe die zich specifiek op het verbeteren van jouw gezondheid richten. Dit jaar is de saturatiemeter de grote blikvanger.

Deze infraroodsensor kan het zuurstofgehalte in je bloed meten. En dat is fijn, want op die manier kunnen (onderliggende) gezondheidsproblemen aan het licht komen. De saturatiemeter werkt namelijk ook ‘s nachts, als je het horloge dan tenminste om hebt, zodat je betrouwbare gezondheidsgegevens op de langere termijn bij elkaar sprokkelt.

4. Hardware: krachtiger dankzij S6-chip

Technologie zit nooit stil. Iedere generatie nieuwe hardware – of je het nu over computers, telefoons of dus slimme horloges hebt – gaat er daarom op vooruit. Zo ook de Series 6. De nieuwe Apple Watch is zo’n 20 procent sneller dan zijn voorganger. De Series 6 heeft namelijk de S6-chip, die is gebaseerd op de razendsnelle A13 Bionic-processor, die kennen we van de iPhone 11, iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max.

5. Prijs: Goedkoper, met één grote maar

De Apple Watch Series 6 is net als zijn voorganger in twee kastformaten te koop: 40 en 44 millimeter. Voor het instapmodel betaal je 429 euro, de grotere uitvoering kost 459 euro. De Series 6 is dus goedkoper dan zijn voorganger.

Maar, er zit een addertje onder het gras. Apple levert standaard namelijk geen adapter mee in de verpakking. Deze heb je nodig om het horloge van stroom te voorzien. Heb je dus nog nooit een Apple Watch gehad of is je huidige oplader kapot? Dan moet je los een nieuwe adapter aanschaffen en is de nieuwe Apple Watch netto dus helemaal niet goedkoper.

Aankoopadvies

Samenvattend, is de Apple Watch Series 6 het overstappen waard? Voor de meeste Watch Series 5-dragers is het antwoord simpel: nee, waarschijnlijk niet. Alleen wanneer je per se met de saturatiemeter aan de slag wil of je oog is gevallen op de nieuwe kleurtjes is de Series 6 het overstappen waard. Qua functies en mogelijkheden ontlopen de horloges elkaar namelijk maar weinig.

Draag je momenteel een oudere Apple Watch, zoals de Series 2 of Series 3? Dan is de nieuwe Watch een stuk interessanter. Apple heeft sinds de Series 2/3 namelijk een hoop toffe functies toegevoegd, zoals de ECG-functie voor hartfilmpjes en saturatiemeter. Bovendien is de Series 6 vergeleken met vorige generaties een stuk sneller.

