Met de komst van de goedkopere Apple Watch SE is het dit jaar lastiger geworden: welke nieuwe Apple Watch kun je het beste kiezen? We zetten de twee tegenover elkaar.

Lees verder na de advertentie.

Apple Watch Series 6 vs Apple Watch SE

De Apple Watch is vanaf nu een stuk veelzijdiger geworden. Om de inmiddels wat verouderde Series 3 te vervangen in zijn winkels, heeft Apple de Apple Watch SE onthuld. Dit is het nieuwe instapmodel, dat echter heel wat overeenkomsten heeft met de nieuwste (en duurste) Apple Watch Series 6. We zetten de verschillen en overeenkomsten op een rijtje in deze vergelijking.

1. Prijs

We beginnen met het belangrijkste verschil dat alle andere dingen die we hieronder bespreken in perspectief plaatst. De Apple Watch SE is namelijk een stuk goedkoper dan de Series 6. Beide horloges zijn in twee formaten beschikbaar: 40mm en 44mm. De vanafprijzen zijn als volgt.

Apple Watch SE 40mm: vanaf 299 euro

vanaf 299 euro Apple Watch SE 44mm: vanaf 329 euro

vanaf 329 euro Apple Watch Series 6 40mm: vanaf 429 euro

vanaf 429 euro Apple Watch Series 6 44mm: vanaf 459 euro

Een flink prijsverschil en iets wat je in je achterhoofd moet houden als je de onderste verschillen en overeenkomsten bekijkt.

2. Processor

De Apple Watch Series 6 draait op de gloednieuwe S6 dual-core processor. De nieuwe chip is weer een stuk sneller dan zijn voorganger, waardoor apps soepeler lopen, minder laadtijden hebben en je gemakkelijker tussen verschillende apps kunt wisselen.

De Apple Watch SE draait op de S5-chip, exact dezelfde processor als die van de Apple Watch Series 5 van vorig jaar. Daardoor zal de SE net wat minder snel zijn dan de Series 6, maar een jaar na dato is de Series 5 nog steeds erg snel. In onze ervaring laden apps snel genoeg en zul je ook met de S5-chip in je horloge nog jaren een vlotte smartwatch hebben.

3. Display en design

Zowel de Series 6 als de SE hebben een oled-scherm dat tot aan de randen doorloopt. Dat is ook de reden dat de twee horloges er nagenoeg identiek uitzien wat het design betreft. Het grote verschil in het scherm is het Always on-display. Het scherm van de Series 6 staat net als de Series 5 altijd aan, waarbij het scherm gedimd wordt als je je pols wegdraait.

Zelfs dan kun je de tijd nog aflezen. De Apple Watch SE heeft hetzelfde scherm als de Series 4: wel een oled-scherm dat tot aan de randen doorloopt, maar geen Always On-techniek. Daardoor gaat het scherm helemaal op zwart als je je pols wegdraait.

4. Materiaal

De Series 6 is verkrijgbaar in drie verschillende materialen, die ook invloed hebben op de prijs. Bij de SE is het makkelijker kiezen, daar heb je alleen de optie om voor een aluminium Watch te gaan.

Apple Watch Series 6: aluminium, roestvrijstaal, titanium

aluminium, roestvrijstaal, titanium Apple Watch SE: aluminium

5. Waterdichtheid

Goed nieuws voor de zwemmers onder ons (of mensen die langdurig in de regen fietsen), zowel de Series 6 als de SE zijn tot op 50 meter waterdicht. Je kunt hiervoor de speciale waterfunctie gebruiken waarbij het touchscreen wordt uitgeschakeld. Door aan de Digitale Kroon te draaien wordt het water in het horloge eruit getrild door geluid af te spelen.

6. Sensoren

Een van de hoofdfuncties van de Apple Watch is het registreren en in kaart brengen van je gezondheid. Daarom zit het horloge vol met sensoren die dit kunnen doen. De volledige lijst met sensoren per Watch is als volgt:

Apple Watch SE: Valdetectie, SOS-noodmelding, Geluidmeting, Hartritme-meldingen, Hartslagmeter.

Valdetectie, SOS-noodmelding, Geluidmeting, Hartritme-meldingen, Hartslagmeter. Apple Watch Series 6: Valdetectie, SOS-noodmelding, Geluidmeting, Hartritme-meldingen, Hartslagmeter, Hartfilmpjes maken, Saturatie meten.

De nieuwste functie van de Series 6 is de optie om de hoeveelheid zuurstof in je bloed te meten. Zo kun je zien hoe goed je zuurstofopname is en hoeveel zuurstof er in je lichaam beschikbaar is. Apple noemt het ‘een goede maatstaaf voor je algehele conditie’.

7. Accu

De Apple Watch Series 6 zou dezelfde accuduur hebben als de Series 5, met ongeveer 18 uur. Dat is best indrukwekkend, aangezien het Always On-scherm van de Series 6 een stuk feller is en dus meer energie verbruikt. Daarnaast zou de Series 6 snelladen ondersteunen, waardoor de accu in hoger tempo is opgeladen.

Over de Apple Watch SE heeft Apple nog niets bekend gemaakt. We gaan dus uit van een soortgelijke accuduur, maar zonder de optie om te snelladen.

Apple Watch Series 6 vs Apple Watch SE conclusie