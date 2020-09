De Apple Watch Series 6 heeft onder meer een grotere accu en betere trilmotor dan zijn voorganger. Het nieuwe horloge is goed in elkaar gezet, maar niet heel makkelijk te repareren.

Apple Watch Series 6 teardown

Dat en meer blijkt uit een teardown van de Apple Watch Series 6 die door website iFixit online is gezet. Bij zo’n teardown wordt een nieuw apparaat uit elkaar gehaald en vervolgens gekeken naar hoe makkelijk/ingewikkeld het is om het te repareren. iFixit geeft de nieuwe Apple Watch een ‘reparatiescore’ van 6 uit 10.

De website is met name te spreken over de compactheid van het nieuwe horloge. Onder de motorkap heeft Apple namelijk de nodige veranderingen doorgevoerd. Niet alleen de accucapaciteit van de Watch 6 is groter (3,5 procent), ook de zogeheten Taptic Engine is forser geworden. Deze trilmotor komt in actie op het moment dat je bijvoorbeeld gebeld wordt.

Verder duikt ook de saturatiemeter op in de Apple Watch Series 6-teardown. Deze nieuwe gezondheidssensor in de Series 6 gebruik je om het zuurstofgehalte in je bloed te meten. Tot slot heeft Apple één onderdeel geschrapt: Force Touch. Een grote verrassing is dit niet. watchOS 7, dé Apple Watch software-update van 2020, biedt namelijk geen ondersteuning voor Force Touch.

Apple heeft onlangs twee nieuwe smartwatches uitgebracht: de Series 6 en Apple Watch SE. Laatstgenoemde is een betaalbaar, maar minder uitgebreid alternatief voor eerstgenoemde. De Series 6 is de directe opvolger van de Apple Watch Series 5 en heeft onder meer een saturatiemeter, helderder scherm en snellere processor.

