De eerste internationale reviews van de nieuwe Apple Watch Series 6 zijn binnen. We zetten de eerste conclusies en bevindingen voor je op een rijtje in deze Apple Watch Series 6 review round-up.

Apple Watch Series 6 review round-up: dit zijn de eerste indrukken

De Apple Watch Series 6 heeft een bekend design. Met een vierkant oled-scherm dat tot aan de randen doorloopt blijft de stijl vertrouwd. Echte verandering vindt men aan de binnenkant van het slimme horloge. Verschillende media beoordeelden deze nieuwe functies, waaronder de saturatiemeter en het heldere scherm dat nooit uitgaat.

The Apple Watch Series 6 (links) naast de Apple Watch Series 5 (rechts) Bron: Engadget

Engadget

Een belangrijke nieuwe functie is de mogelijkheid om het zuurstofgehalte in je bloed te meten. Hoe gaat dat dan in z’n werk? Valentina Palladino van Engadget lukt het niet in één keer om een succesvolle meting af te ronden. De Apple Watch moet op een bepaalde manier worden gedragen, het liefst zo strak mogelijk. Engadget vraagt zich af of een automatische periodieke controle dan wel werkt, aangezien een horloge gedurende de dag vaak verplaatst. Een langere gebruiksperiode zal uitwijzen of de zuurstofmeter inderdaad in staat is om zelfstandig metingen uit te voeren.

Hoewel Apple de batterijduur van de Series 6 niet heeft verlengd, laadt de nieuwe Watch wel 40 procent sneller op dan zijn voorganger. “Ik heb mijn Series 6 een half uur aan de oplader gehangen toen ik de smartwatch weer aanzette, had het 25 procent meer batterijvermogen”, aldus Engadget.

Bron: TechCrunch

TechCrunch

De grootste teleurstelling voor TechCrunch is de onveranderde batterijduur. De website schrijft: ”Ik hoopte echt dat het bedrijf deze keer een grote upgrade zou aankondigen, die samenvalt met de nieuwe slaapregistratie. In plaats daarvan adviseert Apple dat gebruikers vlak voor het slapengaan of in de ochtend de Apple Watch opladen”. TechCrunch wijst erop dat enkele bronnen aangeven dat de batterij een kleine upgrade heeft gehad, maar met de huidige batterijduur van 18 uur is er weinig verschil met de Series 5 op te merken.

De techwebsite concludeert dat de Watch Series 6 geen gigantische sprong voorwaarts is. De manier waarop Apple gezondheid steeds serieuzer wordt wel zeer gewaardeerd. Zeker met de komst van Fitness Plus, zal gezondheid een stevigere rol vervullen in de wearable. Fitness Plus is Apples nieuwe fitnessdienst die (vooralsnog) niet in Nederland verkrijgbaar is.

Bron: The Verge

The Verge

The Verge is vooral erg te spreken over het heldere oled-scherm dat nooit dooft: “Apple beweert dat het scherm 2,5 keer helderder is dan dat van de Series 5, en als ik beide Apple Watches naast elkaar leg, geloof ik het. Het scherm van de Series 6 is écht heel helder”.

Wat de snelheid betreft is The Verge erg tevreden. De website verwacht dat de Series 6 Watch ook na updates nog voldoende snelheid behoudt. The Verge benadrukt dat Apple voorloper is op het gebied van smartwatches: “Apple had de binnenkant van de Series 5 kunnen behouden, en ik betwijfel of iemand het erg zou vinden”.

Check onze Apple Watch Series 6-pagina voor een overzicht van alle nieuwe functies. Met een adviesprijs van 429 euro is het horloge niet goedkoop. Heb je een minder diepe portemonnee, dan is de Apple Watch SE misschien een alternatief. Dit horloge is met zijn prijs van 299 euro een stuk betaalbaarder. Wel lever je dan enkele unieke (gezondheids)functies in. Lees er alles over in de Apple Watch Series 6 vs Apple Watch SE-vergelijking.

Gebruik onze Apple Apple Watch Series 6 prijsvergelijker om de beste deal te scoren.

