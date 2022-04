Apple start reparatieprogramma voor Apple Watch Series 6 met schermprobleem

Apple komt met een reparatieprogramma voor de Apple Watch Series 6. Een klein aantal gebruikers kampt met een permanent zwart scherm. Kijk snel of jij in aanmerking komt voor gratis reparatie van je smartwatch.

Reparatieprogramma voor Apple Watch Series 6

Heb je problemen met je Apple Watch Series 6? Je bent niet de enige. Een klein aantal gebruikers kampt volgens Apple met een scherm dat volledig blanco is. Het gaat alleen om 40mm-versies van het horloge, die geproduceerd zijn tussen april en september 2021. De grotere 44mm-variant kent het probleem volgens Apple niet.

Je kunt op de website van Apple checken of je horloge in aanmerking komt voor het reparatieprogramma. Als dat zo is, kun je het scherm gratis laten fixen door Apple zelf of een geautoriseerde partner.

Er gelden wel wat voorwaarden. Het programma loopt tot twee jaar na de start van de verkoop. De Apple Watch Series 6 is verkrijgbaar sinds september 2020. Dat betekent dat je tot september van dit jaar de tijd hebt om het scherm te laten repareren. Als je horloge andere schade heeft, zoals een barst, brengt Apple mogelijk kosten in rekening om deze te verhelpen.

Nieuwe Apple Watch op komst

Inmiddels zijn we bij de Apple Watch Series 7 aanbeland. In september komt de techreus uit Cupertino zelfs alweer met de volgende versie van zijn populaire horloge. De Apple Watch Series 8 kan volgens geruchten je lichaamstemperatuur meten. Ook wordt het horloge sneller en komt er mogelijk een speciale sportversie waarmee je kunt diepzeeduiken.

Is je budget wat kleiner? Apple brengt mogelijk ook een nieuwe versie van de Apple Watch SE uit. Die zou gebaseerd zijn op de Series 6, maar enkele functies zoals het Always on-scherm missen.

