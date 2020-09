Wanneer komt de Apple Watch Series 6: de geruchten op een rij

Met de uitgestelde onthulling van de iPhone 12 is het ineens ook onduidelijk geworden wanneer we de Apple Watch Series 6 kunnen verwachten. Dit zeggen de geruchten.

Wanneer komt de Apple Watch Series 6?

Voor het eerst in jaren zal er waarschijnlijk geen september-keynote zijn van Apple. Het bedrijf uit Cupertino onthulde vorige maand dat de iPhone 12 is uitgesteld met een paar weken, waardoor de grote jaarlijkse presentatie automatisch ook opschuift.

Maar naast iPhones worden er tijdens deze keynotes ook andere producten onthuld. De belangrijkste is de Apple Watch: al jaren in september de maand dat er een nieuw model van Apples smartwatch in de winkels ligt. Als we naar de geruchten kijken over de Apple Watch Series 6 releasedatum, lopen deze nogal uiteen.

Onthulling in september met een persbericht

Enerzijds hebben we van verschillende bronnen gehoord dat Apple mogelijk de nieuwe Watch tegelijk met nieuwe iPads in september onthult. Daar zou geen evenement voor worden georganiseerd: simpelweg via een persbericht wordt de pers op de hoogte gebracht.

Een dergelijke Series 6-onthulling kan in theorie op ieder moment plaatsvinden: de bekende Apple-lekker Jon Prosser deelde gisteren bijvoorbeeld een mysterieuze tweet waarin hij zei dat er ‘aanstaande dinsdag 8 september iets onthuld gaat worden’. Of het hier om de Apple Watch gaat is niet duidelijk, maar de kans bestaat.

Onthulling in oktober tijdens het iPhone 12-event

Anderzijds is het ook aannemelijk dat Apple ervoor kiest om de Apple Watch gewoon tijdens het iPhone 12-evenement te onthullen. Daarmee verschijnt het horloge wel een maand later dan gebruikelijk, maar krijgt Apple wel de kans om de smartwatch grootst te presenteren.

Dit jaar zou de Apple Watch Series 6 uitgerust worden met nieuwe sensoren die onder meer paniekaanvallen kunnen registreren. Een dergelijk complex onderwerp zal waarschijnlijk beter op een toegankelijke manier uitgelegd kunnen worden tijdens een keynote dan in een persbericht.

Bovendien zijn andere Apple-bronnen er ook van overtuigd dat de Watch pas in oktober komt. Zo deelde de bekende Apple-bron Lovetodream op Twitter gisteren de tweet ‘There is no Watch this month’. Lovetodream heeft het in het verleden al vaker bij het juiste eind gehad als het om dit soort geruchten ging. Ook het Japanse blog Mac Otakara zegt inmiddels te weten dat het evenement in oktober plaatsvindt.

Ons advies: Wacht even met het kopen van een Watch

Dus, wanneer kunnen we de Apple Watch Series 6 verwachten? Wij verwachten het horloge tijdens een keynote in oktober te zien, maar omdat het zo’n raar jaar is voor Apple sluiten we niet uit dat het eerder gebeurt. Wat we wel kunnen aanraden is om even te wachten met het kopen van een nieuwe Apple Watch.

Binnen nu en een maand kun je voor hetzelfde geld namelijk het 2020-model in huis halen. In de video hieronder leggen we uit wat we allemaal van de Series 6 verwachten.