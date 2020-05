De Apple Watch Series 6 kan mogelijk een paniekaanval detecteren voordat deze plaatsvindt. Het gerucht gaat dat het slimme horloge wordt uitgerust met een saturatiemeter.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Apple Watch Series 6 detecteert paniekaanval’

De ‌Apple Watch‌ Series 6 komt mogelijk met een speciale sensor die de hoeveelheid zuurstof in je bloed meet, een saturatiemeter. De gebruiker zou een melding krijgen wanneer er onregelmatigheden zijn bij het zuurstofniveau in het bloed. Hierdoor kan het horloge onder meer de gebruiker waarschuwen voordat hij een paniekaanval krijgt. Verder geeft het apparaat je mogelijk een beter beeld van je stressniveau over een langere tijd.

Het gerucht komt van bekend Apple-lekker Jon Prosser, wie zegt dat de Apple Watch zich meer gaat richten op de mentale gezondheid van zijn drager. 9to5Mac had het in maart ook al over een Apple Watch-feature die stress meet en paniekaanvallen voorkomt. De website vond verwijzingen hiernaar in de broncode van een gelekte iOS 14-versie.



Beschikbaarheid nieuwe feature

Prosser zegt dat de nieuwe functie misschien al dit jaar wordt onthuld. De lekker hoopt op een presentatie bij de Worldwide Developers Conference in juni. Hij sluit echter niet uit dat we pas volgend jaar meer horen over de nieuwe technologie.

Als de nieuwe functie inderdaad gebruikmaakt van een saturatiemeter in een nog onuitgebrachte ‌Apple Watch, dan is het onwaarschijnlijk dat Apple het voor de herfst onthult. Dit is namelijk het verwachte moment waarop de nieuwe ‌Apple Watch‌-modellen hun eerste levenslicht zien.

Eerdere geruchten hebben het ook over een vingerafdrukscanner in de kroon van de Apple Watch Series 6. Verder heeft 9to5Mac meer verwijzingen naar WatchOS 7 gevonden. Lees hier over onze verwachtingen van Apple’s komende WatchOS-update. Wil je je eerst nog meer verdiepen in de huidige generatie van de Apple Watch? Bekijk of lees dan onze (video)review over de Apple Watch Series 5.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief of download de gratis iPhoned-app om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws.