Daar is hij dan: de Apple Watch Series 6 is officieel onthuld. In dit artikel lees je alles over de grote nieuwe Apple-smartwatch van 2020.

Apple Watch Series 6 officieel onthuld

De opvolger van de Apple Watch Series 5 heeft een bekend gezicht: het design van de Apple Watch Series 6 is dit jaar namelijk nauwelijks veranderd. Ook in 2020 heeft de smartwatch van Apple een vierkant oled-scherm dat tot aan de randen doorloopt. Het grote voordeel is dat je oude Apple Watch-bandjes ook gewoon op de Series 6 werken.

1. Saturatiemeter

Verder beschikt de Apple Watch Series 6 over een saturatiemeter. Deze sensor kan de zuurstofwaarde in je bloed meten. Volgens Apple duurt het slechts vijftien seconden om een scan te maken.

De saturatiemeter gebruikt overigens een infraroodsensor om de zuurstofwaarde te scannen zodat je altijd en overal je gezondheid kunt monitoren.

2. Sneller dankzij S6-processor

Ook is de Apple Watch weer een stukje sneller dan zijn voorganger. De Series 6 draait op de S6-chip. De Apple Watch draait op een S5-processor. Apple maakte niet bekend hoeveel sneller de S6 is ten opzichte van de S5.

3. Draait standaard op watchOS 7

De Apple Watch Series 6 draait standaard op watchOS 7, de grote software-update die dit jaar beschikbaar komt. Met watchOS 7 introduceert Apple onder meer de langverwachte Slaap-app die je slaap meet en je slaapritme in kaart brengt.

Daarnaast voegt watchOS 7 de optie toe om wijzerplaten te delen, inclusief de complicaties die je erop hebt geplaatst. Dat is fijn, want op die manier kun je eindelijk al je creaties met anderen delen.

4. Nieuwe bandjes

Daarnaast kondigt Apple enkele nieuwe Watch-bandjes aan, waaronder de Solo Loop. Deze bestaat uit één integraal geheel zodat je ‘m moeiteloos om kunt doen. Naast de standaarduitvoering heeft Apple ook een Solo Loop die van gerecycled materiaal gemaakt is.

De nieuwe Apple Watch verschijnt in vier kleuren: oud, blauw, zilver en rood.

5. Family Setup

Een Apple Watch werkt alleen wanneer je ook een iPhone hebt. Daar komt verandering in, want dankzij Family Setup kun je een horloge gebruiken zonder dat je een Apple-telefoon hebt.

6. Geen usb-adapter in het doosje

Belangrijk om te weten: de Apple Watch heeft geen usb-adapter meer in het doosje. Dat betekent dat het horloge alleen met een usb-kabel komt en je zelf voor een adapter moet zorgen.

7. Apple Watch Fitness Plus

Apple wil je helpen met sporten met het nieuwe Apple Watch Fitness Plus. Hiermee is het mogelijk om workouts te krijgen, die je vervolgens op je iPad, iPhone en Apple TV kan kijken. Er zijn allerlei workouts: van yoga tot fietsen, dansen en hardlopen. Apple komt ook met een programma voor beginners, wat handig is als je pas net start met sporten.

Alle video’s zijn in Apples Fitness-app te bekijken en de nieuwe dienst kost 9,99 dollar per maand. Koop je een nieuwe Apple Watch, dan krijg je Watch Fitness Plus drie maanden gratis.

8. Prijzen en releasedatum

De Watch Series 6 is vanaf vandaag te pre-orderen en ligt aanstaande vrijdag in de winkels. De prijzen zijn als volgt:

Apple Watch Series 6 40mm: 479 euro

Apple Watch Series 6 44mm: 509 euro

Naast de Watch Series 6 kondigde Apple ook de Watch SE aan, een goedkopere smartwatch. Apple blijft ook ook de oudere Series 3 verkopen als een betaalbaar alternatief voor de nieuwste Watch.

Nieuwe Watch onthuld tijdens Apple-event op 15 september

Apple kondigde de Apple Watch Series 6 aan tijdens een speciaal online event dat volledig via een livestream te volgen is. Voorafgaand aan het evenement lekte via de broncode van YouTube al uit dat de Series 6 een grote rol zou spelen tijdens de presentatie.

Op het moment van schrijven is het Apple-event nog in volle gang. Houd iPhoned dus in de gaten om op de hoogte te blijven van alle onthullingen.

