Dit jaar lijkt nog iets te vroeg voor een Apple Watch met een micro-ledschermpje. Volgens een nieuw gerucht wordt er gewoon een oledscherm gebruikt in de Series 6.

Geen Apple Watch Series 6 micro-ledscherm

Het is geen geheim dat Apple druk bezig is met micro-led, een nieuwe schermtechnologie met een hoop voordelen. De verwachting is dat de technologie voor het eerst gebruikt gaat worden in de kleine schermpjes van de Apple Watch. Maar waarschijnlijk nog niet dit jaar. Een lekker stelt dat de komende Apple Watch Series 6 nog gewoon een oledschermpje heeft.

Apple zou al sinds 2017 Apple Watch-modellen met een micro-ledscherm testen. Volgens geruchten zou het dit jaar eindelijk zover zijn, maar lekker @L0vetodream stelt nu van niet. Deze lekker start zijn Apple-lekken altijd start met ‘in mijn dromen’, en zegt dat de Series 6 het scherm van JDI blijft gebruiken. JDI Display maakt de oledschermpjes voor de verschillende Apple Watch-modellen.

Voordelen van micro-led

Micro-led heeft verschillende voordelen vergeleken met oled. Kort gezegd kunnen apparaten met deze schermtechnologie dunner zijn, minder stroom verbruiken en toch een meer helder beeld geven.

In tegenstelling tot de materialen die in oledschermen worden gebruikt, vermindert de kwaliteit van micro-led niet. Tevens is er een hogere beeldkwaliteit mogelijk. Zo is zwart nog zwarter en zijn ook de kleuren en kijkhoeken beter. Een van de belangrijkste verbeteringen is dat er minder kans is op inbranden. Lees meer over de verschillen tussen oled en micro-led.

De Apple Watch is vanwege het kleine formaat een logische plek om nieuwe schermtechnologieën te testen. Oled werd ook eerst in de Apple Watch gebruikt. Pas jaren later verschenen er iPhones met een oledscherm. De verwachting is dus dat er eerst een Apple Watch met een micro-ledscherm verschijnt en later een iPhone met een micro-ledscherm.

Meer over de Apple Watch Series 6

Er zijn al een hoop andere geruchten over nieuwe functies in de Apple Watch Series 6. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om het zuurstofgehalte in je bloed te meten en paniekaanvallen te detecteren. Check ook ons watchOS 7-overzicht.