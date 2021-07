Nu een Apple Watch Series 6 kopen, of wachten? Dit is ons advies

“Is het handig om nu een Apple Watch Series 6 te kopen, nu de Series 7 er bijna is?” Die vraag krijgt de iPhoned-redactie regelmatig gesteld. In dit artikel geven we daarom een allesomvattend advies, wat je wensen en voorkeuren ook zijn.

Waarom je nu (g)een Apple Watch Series 6 moet kopen

Langzaam maar zeker kruipen we richting het najaar van 2021. Voor Apple-fans betekent dit maar één ding: nieuwe gadgets! We horen vooral veel geruchten over de iPhone 13, maar ook de opvolger van de Apple Watch Series 6 staat in de coulissen. We verwachten de Series 7 voor het eerst in september te zien.

Met nog een paar maanden tot de officiële introductie te gaan is het dan ook een interessant moment voor potentiële Apple Watch-kopers. Is het handig om de Apple Watch Series 6 nu te kopen, of is geduld toch echt een schone zaak? Voor beide uitgangspunten valt wat te zeggen, dus dat doen we in dit artikel daarom ook.

Dit is waarom je nu wél een Apple Watch Series 6 moet kopen

1. Kwaliteit vergaat niet

Je kunt de vraag ook omdraaien. Waarom zou je nu geen Apple Watch Series 6 kopen? Aan de kwaliteit van het horloge ligt het immers niet. Wat ons betreft is de Series 6 de beste smartwatch van het moment, ook wanneer je niet-Apple-modellen meetelt. In onderstaande review lees je waarom dit zo is.

Alleen wanneer je momenteel een Series 4 of Series 5 draagt zijn er wat ons betreft weinig redenen om te upgraden. Ten opzichte van deze modellen voegt de nieuwste Apple Watch gewoonweg te weinig vernieuwingen toe. Kom je van een Series 3 of een ouder model, dan is de Series 6 een fantastische optelsom van de verbeteringen van afgelopen jaren.

2. Opvolger blaast ons nog niet omver

Aan geruchten over de Apple Watch Series 7 geen gebrek. Volgens de meeste claims krijgt het nieuwe horloge onder meer een iPhone 12-achtig design en nieuwe gezondheidsfuncties.

Eerder werd beweerd dat de Series 7 ook een glucosemeter zou krijgen. Zo’n meter is vooral handig voor mensen met suikerziekte, want zij hoeven zo niet langer bloed te prikken om hun suikerspiegel te meten.

Jammer genoeg lijkt het erop dat Apple een streep door deze toevoeging heeft gezet. Recente geruchten claimen namelijk dat deze innovatie naar volgend jaar is doorgeschoven.

Als dit klopt, lijkt de Series 7 meer een evolutie dan een revolutie te worden. Hele grote verbeteringen – afgezien van het nieuwe design – verwachten we dan ook niet.

3. Scherpe deals…

De Apple Watch Series 6 komt uit september 2020. Hij blaast dus binnenkort zijn eerste verjaardagskaarsje uit. Dat is mooi meegenomen voor mensen die het horloge op het oog hebben, want hij is flink in prijs gedaald. Bij sommige webwinkels kun je de Apple-smartwatch inmiddels al voor ruim 100 euro minder dan de adviesprijs aanschaffen.

Dit is waarom je nu géén Apple Watch Series 6 moet kopen

4. …Maar prijs gaat nog meer dalen

Heb je net een nieuwe gadget in huis gehaald, zie je ‘m een maand later alweer voor veel minder in de winkels liggen. De ontwikkeling van technologie gaat razendsnel en dat geldt ook voor de waardedaling.

Uit de prijsvergelijker van iPhoned blijkt dat de prijs van de Apple Watch Series 6 soms met de week daalt. Met andere woorden, je gaat het Apple-horloge in de komende maanden waarschijnlijk nog voor (veel) minder op de kop kunnen tikken.

Rondom september ben je helemaal spekkoper. Veel winkeliers proberen dan hun resterende voorraden van de Series 6 te verkopen door met prijzen te stunten. Ook op de tweedehands-markt kun je dan je slag slaan.

5. Klaar voor de toekomst

Het is een inkopper, maar wel de waarheid. De Apple Watch Series 7 wordt beter dan de Series 6. De specificaties van het nieuwe horloge zijn nog niet bekend, maar we weten bijvoorbeeld al zeker dat ‘ie krachtigere hardware krijgt en daardoor sneller is. Apple stopt namelijk altijd een betere processor in nieuwe Watches.

Ook verwachten we dus een fris design en volgens sommige geruchten krijgt de opvolger van de Apple Watch 6 een vingerafdrukscanner onder het scherm. Hopelijk is dit waar, want dan kun je het horloge ontgrendelen door je vinger op het display te leggen. Het is echter allesbehalve zeker dat dit gerucht ook écht klopt.

Conceptafbeelding van de Apple Watch Series 7

Conclusie: Kopen, of nog even wachten?

Dus, is het handig om de Apple Watch Series 6 nu te kopen? Wanneer je op zoek bent naar een uitstekende smartwatch en niet per se het nieuwste van het nieuwste wil, is het antwoord simpel. Met de Series 6 haal je een fantastische gadget in huis die nog jaren meekan. De flinke prijsdaling is daarbij een mooie bijkomstigheid.

Wil je nóg meer besparen op de Series 6, of ben je stiekem toch wel benieuwd naar de verbeteringen van de opvolger en heb je geduld? Dan kun je beter even op de Apple Watch 7 wachten. Apple schijnt de nieuwe smartwatch halverwege september aan te kondigen. Dan komt er een einde aan het gespeculeer en weten we alles over de nieuwe Apple Watch.

En blijken de verbeteringen tegen die tijd mee te vallen? Dan kun je alsnog ‘gewoon’ een Apple Watch Series 6 kopen. Waarschijnlijk haalt Apple de smartwatch uit het assortiment, maar andere aanbieders blijven hun resterende voorraden waarschijnlijk gewoon nog verkopen. Bovendien blijft het horloge de komende tijd in waarde dalen.

Hier vind je de beste deals

Wil je de Apple Watch Series 6 kopen? In de prijsvergelijker van iPhoned kun je makkelijk en snel alle aanbiedingen en deals van winkels met elkaar vergelijken. Je kunt onder meer filteren op kleur, garantietermijn en levertijden. Ook wanneer je op zoek bent naar een refurbished Apple Watch Series 6 is de prijsvergelijker je beste vriend.