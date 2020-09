Met nog een dag te gaan tot het september-event van Apple verschijnt op een valreep nog een gerucht over de Apple Watch Series 6-releasedatum.

‘Apple Watch Series 6 krijgt nieuwe kleur’

Het gerucht is afkomstig van Twitteraccount L0vetodream, een bekende naam in het Apple-geruchtencircuit. In het verleden heeft hij al meerdere keren informatie over onaangekondigde Apple-producten gelekt.

In een serie van tweets deelt hij nieuwe informatie over de Apple Watch Series 6, de nieuwe smartwatch die we zo goed als zeker morgen te zien krijgen. Allereerst stelt hij dat de Apple Watch in een nieuwe kleur verschijnt.

Welke kleur dat wordt is niet duidelijk, maar als we naar de blauwe uitnodiging en geruchten over de blauwe iPhone 12 kijken, lijkt het een goede gok dat ook de Apple Watch in deze kleur zal verschijnen.

In een volgende tweet zegt hij dat een van de Apple-producten snelladen krijgt. Omdat de iPhones dit al hebben, gaan we er ook vanuit dat hij het hier over de Series 6 heeft. Snelladen zou een groot pluspunt zijn, omdat de nieuwe Slaap-app van watchOS 7 ervoor zorgt dat veel Apple Watch-dragers het horloge omhouden als ze naar bed gaan. Je hebt daardoor alleen in de ochtend nog even de tijd om de accu op te laden.

Daarnaast zegt hij iets over de releasedatum van de Apple Watch Series 6. Volgens hem zou in ieder geval een product dat morgen onthuld wordt direct na het evenement te bestellen zijn. In het geval van de iPhone wacht Apple meestal tot vrijdag, dus het ligt voor de hand dat het hier om de nieuwe Watch of iPad gaat.

Volg het Apple-event morgenavond op iPhoned

Het Apple-event start morgenavond om 19:00 uur Nederlandse tijd.