Dinsdag 8 september lijkt een leuke dag te worden voor Apple-liefhebbers. Volgens verschillende bekende Apple-lekkers zou het bedrijf een grote aankondiging doen, al is het de vraag wat er precies gaat gebeuren.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Apple Watch Series 6 onthullingsdatum is 8 september’

Het geruchtenvuurtje werd dit weekend opgestookt door Jon Prosser, een bekende Apple-lekker die de afgelopen maanden steeds vaker opduikt. In een tweet stelt hij dat er op 8 september een persbericht wordt uitgestuurd waarin Apple de Apple Watch Series 6 en nieuwe iPads aankondigt.

Om welke iPad het hier zou gaan zegt Prosser niet, maar als we naar geruchten kijken zal het waarschijnlijk om de nieuwe iPad Air 2020 gaan of de goedkopere iPad 2020.

De Tweet van Prosser sluit aan op een registratie die Apple eind augustus deed. Het bedrijf diende meerdere nieuwe Apple Watches en iPads in bij een keuringscommissie; iets wat altijd gebeurt voordat er nieuwe producten worden aangekondigd. Dat doet vermoeden dat 8 september de Apple Watch Series 6 datum wordt.

Of toch een iPhone 12-event?

Een paar uur na de tweet van Prosser deelde een andere bekende Apple-lekker iets nieuws. Mark Gurman verwacht geen nieuwe Apple-producten op dinsdag, maar voorspelt een aankondiging van het iPhone 12-event dat eind september of begin oktober plaatsvindt.

Als Apple uitnodigingen verstuurt is dat bijna altijd twee weken van tevoren. Een uitnodiging op 8 september zou dus betekenen dat het iPhone 12-event rond 22 september plaatsvindt.

Net als WWDC 2020 zal ook dit Apple-event volledig digitaal plaatsvinden. Door de coronacrisis is Apples normaal zo strakke planning flink door de war gegooid. Zo heeft het bedrijf al gezegd dat de iPhone 12 uitgesteld is tot ergens in oktober. Dat maakt het ook lastig om in te schatten wanneer het bedrijf de vier nieuwe iPhones onthult en hoe het met de nieuwe Watch en iPads zit.