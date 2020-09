Apple-event video verwijst naar Apple Watch Series 6 in broncode

Nu Apple zijn september-event officieel heeft aangekondigd, is de speurtocht naar aanwijzingen geopend. Al snel dook men in de broncode van de YouTube-livestream van het event, waar een duidelijke verwijzing naar de Apple Watch Series 6 werd ontdekt.

Apple Watch Series 6 duikt op in YouTube-broncode

We hebben er langer op moeten wachten dan normaal, maar gisteravond kondigde Apple eindelijk zijn september-event aan. Volledig digitaal dit keer en voor iedereen te volgen via een livestream op de website van Apple en YouTube.

Op YouTube is al een evenement klaargezet door Apple, waar ontwikkelaar Guilherme Rambo iets ontdekte in de metadata. Via deze optie kun je de broncode van websites bekijken en zie je ook welke keywords zijn ingevuld door de uploader. Met deze keywords kun je een video gevonden laten worden op specifieke zoekopdrachten. Niet zo gek dus dat Apple woorden als ‘Apple Special Event’ en ‘Apple Event’ heeft toegevoegd.

In de lange lijst zijn praktisch alle Apple-producten te vinden, van de iMac tot de iPhone en iPad Air. Tussen al deze woorden is ‘Series 6’ de enige die een onaangekondigd product noemt. De Apple Watch Series 6 is de eerstvolgende Apple Watch die vermoedelijk dinsdag getoond wordt. Dat Apple specifiek dit onaangekondigde model noemt, lijkt dan ook te bevestigen dat dit het geval zal zijn.

Geen iPhone 12 in broncode

De ontdekking van de YouTube-keywords zijn volgens anderen op Twitter ook een bevestiging dat we geen iPhone 12 te zien krijgen tijdens het evenement. Dit gerucht dook gisteravond vlak na de aankondiging van het Apple-event op toen de bekende Apple-lekker Mark Gurman stelde dat Apple de vier iPhone 12-modellen dinsdag niet zal onthullen.

Dinsdag 15 september is gelukkig dichtbij, dus we hoeven niet lang te wachten om te zien wat Apple allemaal voor ons in petto heeft. In de aanloop naar het evenement houden wij alle geruchten voor je in de gaten en kun je in ons grote iPhone 12-event verwachtingen-overzicht terecht voor alle geruchten. Dinsdagavond zit de hele iPhoned-redactie uiteraard in de startblokken om jou van het laatste nieuws te voorzien.