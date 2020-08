De Apple Watch Series 6 schijnt een iets grotere accu dan het huidige model te krijgen. Of je hierdoor ook langer met het horloge kunt rondlopen voordat ‘ie aan de lader moet, is echter nog maar de vraag.

Gerucht: Grotere voor Apple Watch Series 6

De Indiase website MySmartPrice heeft de vermeende accu van de Apple Watch Series 6 gespot bij een Koreaanse keuringsinstantie. Zulke organisaties controleren of nieuwe producten aan de veiligheidsnormen voldoen en zijn daarmee vaak een goede bron als het op onaangekondigde apparaten aankomt.

Het lijkt erop dat de accu van de nieuwe Apple Watch ietsjes groter wordt: 303.8 mAh. De Series 5, die eind vorig jaar uitkwam, heeft een 296 mAh-accu. Volgens MacRumors krijgt de opvolger een grotere batterij omdat Apple niet langer rekening hoeft te houden met Force Touch.

Deze functie, waardoor je taken kunt uitvoeren door hard op het scherm te tikken, wordt in watchOS 7 namelijk geschrapt. De opvolger van watchOS 6 werd in juni aangekondigd en komt naar verwachting dit najaar uit, gelijktijdig met de iPhone 12.

MacRumors speculeert dat het ontbreken van Force Touch een ruimtebesparing in de behuizing van het horloge oplevert. Hierdoor zou Apple de capaciteit van de batterij kunnen uitbreiden.

Of dit tot een aanzienlijk langere accuduur leidt, is nog maar de vraag. De capaciteit is immers maar een paar mAh groter. De Apple Watch Series 5 heeft volgens Apple zelf een gebruikersduur van 18 uur. Het lijkt er dus op dat de nieuwe Apple Watch ongeveer even lang meegaat, of misschien ietsjes langer.

Dit weten we al over de Series 6

Beetje bij beetje lekt er steeds meer informatie over de nieuwe Apple Watch uit. Afgelopen week kwam bijvoorbeeld naar buiten dat de Series 6 mogelijk een saturatiemeter krijgt. Deze gebruik je om het zuurstofgehalte in je bloed te registreren.

