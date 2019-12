Vanaf de lente van 2020 kun je de Apple Watch Series 5 ook in het rood kopen. De opbrengsten van deze speciale uitvoering gaan naar de bestrijding van aids. Het is de eerste keer dat Apple een PRODUCT(RED) horloge uitbrengt.

Apple Watch Series 5 in 2020 in rood beschikbaar

Dat schrijft WatchGeneration. De Franse website claimt dat het horloge gedurende korte tijd in een door Apple beheerde database opdook. Het zou hierbij gaan om een klokje met aluminium band en rode afwerking, vergelijkbaar met het kleurtje van de iPod touch. De website schrijft dat alle uitvoeringen van de Series 5 op den duur in het rood verkrijgbaar zijn.

De precieze releasedatum is nog niet duidelijk. Wel speculeert WatchGeneration dat Apple de speciale uitvoering waarschijnlijk in de lente van 2020 uitbrengt. Eerder bracht het bedrijf immers al PRODUCT(RED)-uitvoeringen van de iPhone 7 en iPhone 8 uit in respectievelijk maart 2017 en april 2018. WatchGeneration houdt de kaken stijf op elkaar als het op prijskaartjes aankomt.

Het zou de eerste keer zijn dat Apple een speciale rode uitvoering van een horloge uitbrengt. PRODUCT(RED)-telefoons zijn daarentegen geen happening meer. Zowel de iPhone XR als iPhone 11 zijn bijvoorbeeld al van meet af aan in deze kleur beschikbaar. Het is daarom an sich geen gekke gedachte dat Apple eraan denkt om horloges in deze productlijn uit te brengen.

Apple en (RED)

PRODUCT(RED)-producten vallen niet alleen op qua kleur. Apple doneert een gedeelte van de opbrengst van deze apparaten namelijk aan een organisatie die zich inzet voor de bestrijding van aids, tuberculose en malaria. Apple werkt als sinds 2006 samen met (RED). Gedurende 13 jaar heeft het bedrijf uit Cupertino bijna 200 miljoen euro overgemaakt.

De Apple Watch Series 5 werd in september van dit jaar aangekondigd. Het horloge heeft grotendeels hetzelfde design als de Watch Series 4, maar met een beter scherm. Ook het ingebouwde kompas is een fijne toevoeging, evenals de extra gezondheidsfuncties van watchOS 6. Meer weten? Check dan onze Apple Watch Series 5 review, of bekijk de video hieronder: