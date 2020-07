Klopt het accupercentage van je Apple Watch Series 5 niet? Of valt je horloge zomaar uit, terwijl je nog wél batterij zou moeten hebben? Je bent niet de enige: meerdere mensen met een Apple Watch Series 5 hebben last van accuproblemen.

Accuproblemen met de Apple Watch Series 5

Dat blijkt uit een verhaal van MacRumors. De website ontving meerdere klachten van lezers die accuproblemen met hun Apple Watch Series 5 hebben. Een recente update voor watchOS 6 lijkt bij velen de boosdoener te zijn. De Apple Watch-dragers halen aan dat het batterijpercentage niet klopt, waarna het horloge zichzelf uitschakelt.

“Gedurende de dag blijft het accupercentage van mijn Apple Watch Series 5 op 100 procent staan”, zo schrijft een MacRumors-lezer. “Na zo’n 5 tot 6 uur daalt dit percentage naar 53 procent, waarna de Watch zomaar uitvalt. Zodra ik het horloge aanzet staat het accupercentage wederom op 53 procent, maar dan valt hij direct weer uit.”

Op het forum van Apple komen we vergelijkbare verhalen tegen. Een Watch-drager geeft bijvoorbeeld aan dat haar/zijn horloge zo’n 4 tot 9 uur op 100 procent accucapaciteit blijft staan. Vervolgens daalt dit percentage heel rap naar om en nabij 15 procent, waarna het horloge uitvalt.

Dit kun je doen

Samenvattend: de batterij-indicator werkt niet bij alle Series 5-dragers even nauwkeurig. Het is niet duidelijk hoe grootschalig het probleem is, maar op het forum van Apple geven meerdere mensen aan de klacht te herkennen.

Op de redactie van iPhoned hebben we geen last van het probleem, maar het gedoe lijkt zich met name voor te doen bij Watches die op watchOS 6.2.6 en 6.2.8 draaien. Mogelijk worden de problemen met een volgende software-update verholpen.

Werkt jouw batterijindicator niet goed meer? Neem dan contact op met de klantenservice van Apple. Zij kunnen je verder helpen en eventueel een vervangend exemplaar voor je regelen. MacRumors schrijft dat het geen zin heeft om je Apple Watch te resetten of opnieuw met je iPhone te koppelen.