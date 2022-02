‘Apple stopt ondersteuning Apple Watch Series 3’ (en dat wordt tijd ook)

Het lijkt erop dat Apple dit jaar stopt met de ondersteuning voor de Apple Watch Series 3. En na bijna vijf jaar is dat eigenlijk maar goed ook.

Apple stopt met Apple Watch Series 3

Het zat er al een tijdje aan te komen, maar nu is ook Mark Gurman van mening dat Apple dit jaar de ondersteuning stopt voor de Apple Watch Series 3. De Apple Watch Series 3 was vanaf 22 september 2017 in Nederland verkrijgbaar. Na bijna vijf jaar is de koek nu echt op.

Teleurstellingen na WatchOS 8

Misschien is het maar goed ook dat Apple nu eindelijk de stekker uit de Apple Watch Series 3 trekt. Hoewel deze oud gediende ook de nieuwste versie van het besturingssysteem van de Apple Watch (WatchOS 8) heeft gekregen, waren er toch veel teleurstellingen te horen. Veel van de nieuwe wijzerplaten waren niet te vinden op de Apple Watch Series 3 en daarnaast werden niet alle functies door het slimme horloge ondersteunt.

Wanneer Apple van plan is om de ondersteuning precies te stoppen is nog niet bekend. Waarschijnlijk stopt Apple ermee na de release van de Apple Watch Series 8, verderop dit jaar. Vermoedelijk is WatchOS 9 dan de laatste versie van het besturingssysteem dat de Series 3 nog gaat krijgen.

Upgrade voor Apple Watch Series 3 kopen

Heb je nog een Apple Watch Series 3 en ben je op zoek naar een upgrade? Wij vertellen je welke Apple Watch je in 2022 moet kopen. Wil je meteen de beste prijs weten voor een Apple Watch Series 7 of een Apple Watch SE? Check dan onze prijsvergelijkers hieronder!

