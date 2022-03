Dit is waarom je geen Apple Watch Series 3 meer moet kopen

Betrouwbare bron Kuo meldt dat de Apple Watch Series 3 dit jaar van de lopende band gehaald wordt. Lees in dit artikel waarom het handig is deze niet aan te schaffen en welk alternatief smartwatch-model van Apple je beter voor dezelfde prijs kan oppikken.

Kuo: ‘Apple Watch Series 3 stopt eind 2022’

De vijf jaar oude smartwatch van Apple is al een lange tijd verouderd. We dachten zelfs dat met de aankondiging van de Apple Watch SE in 2020 deze iPhone aan het einde van zijn latijn zou zijn, maar nee; het moment lijkt nu pas eindelijk daar. Betrouwbare bron Ming-Chi Kuo meldt dat in het derde kwartaal van 2022 de productie en ondersteuning van de Apple Watch Series 3 stopt.

De reden hiervoor is dat het product de nieuwe watchOS 8.5 niet goed meer aankan. Gebruikers klaagden al een langere tijd over hoe moeilijk het is om de smartwatch bij te werken bij met de nieuwste softwareversie. Ook waren veel van de nieuwe wijzerplaten niet te vinden op dit oude horloge. Binnenkort verwachten we ook nog eens watchOS 9. Kuo vreest dat de Apple Watch Series 3 deze niet gaat halen en dat de hardware het überhaupt niet aan kan. Eerder meldde Mark Gurman, een andere betrouwbare Apple-analist hetzelfde.

Welke Apple Watch is een goede vervanger?

Apple heeft een half jaar terug de nieuwste Apple Watch Series 7 uitgebracht. Deze is alleen wel twee keer zo duur als de Series 3. Een enorm pluspunt is dat dit alternatief nog wel een lange tijd wordt ondersteund door Apple. Wil je meteen de beste prijs weten voor deze nieuwste Apple Watch? Check dan onze prijsvergelijker hieronder!

Ook denken dat er binnenkort de nieuwe Apple Watch Series 8 verschijnt. Hiervoor ga je wel de hoofdprijs betalen tegen die tijd. Daarom raden wij, als je een relatief goedkope smartwatch wilt van Apple, de Apple Watch SE aan.

De Apple Watch SE (Special Edition) is ideaal voor mensen die meer willen dan een simpele fitnesstracker, maar niet veel willen betalen. Check de bovenstaande vergelijker voor de beste prijs. Hoewel Apple waarschijnlijk zal stoppen met de Apple Watch Series 3, blijft Apple Fitness+ hoogstwaarschijnlijk wel beschikbaar voor deze smartwatch. Zo is je oude Apple Watch om te toveren tot simpele fitnesstracker.