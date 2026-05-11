Apple Watch Series 12 komt eraan – en krijgt een paar grote veranderingen

De Apple Watch Series 12 komt eraan. En als de geruchten kloppen, wordt dit een grotere upgrade dan je misschien verwacht.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple Watch Series 12 komt eraan – en krijgt 5 grote veranderingen

De Apple Watch Series 12 laat waarschijnlijk nog een paar maanden op zich wachten, maar de geruchten geven nu al een goed beeld van wat Apple van plan is. En het lijkt erop dat de smartwatch eindelijk weer een flinke upgrade gaat krijgen. Dit zijn de vijf veranderingen die we tot nu toe verwachten voor de Apple Watch Series 12.

1. Touch ID komt mogelijk naar de Apple Watch

Misschien wel de opvallendste vernieuwing is Touch ID. Uit gelekte programmacode blijkt dat Apple experimenteert met een vingerafdrukscanner voor de Apple Watch Series 12 en de Apple Watch Ultra 4.

Waarschijnlijk wordt de sensor verwerkt in de zijknop van het horloge. We vermoeden dat je dan hiermee makkelijker je Apple Watch kunt ontgrendelen en dat het het betalen met Apple Pay weer wat veiliger wordt.

2. Nieuwe S12-chip

Apple werkt volgens geruchten ook aan een compleet vernieuwde S12-chip. Dat is opvallend, want de afgelopen generaties gebruikten grotendeels dezelfde processor.

De nieuwe chip moet voor betere prestaties, soepelere animaties en mogelijk zelfs een langere batterijduur gaan zorgen. Vooral de AI-functies in watchOS 27 zouden daarvan gaan profiteren.

3. watchOS 27 krijgt nieuwe wijzerplaten

Met watchOS 27 lijkt Apple weer meer aandacht te geven aan wijzerplaten. Volgens Bloomberg werkt Apple aan een nieuwe versie van de populaire Modular watchface die je misschien kent van de Apple Watch Ultra, maar dan speciaal voor gewone Apple Watches.

Die nieuwe stijl moet minder druk ogen, terwijl je nog steeds veel informatie te zien krijgt. Handig voor sporters en gebruikers die graag veel complicaties op hun scherm zetten.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. Nieuwe AI-functies

Met watchOS 26 kun je al een paar slimme Apple Intelligence-functies gebruiken op je Apple Watch. Tenminste, als je horloge is gekoppeld aan een iPhone 15 Pro of nieuwer. Denk aan samenvattingen van meldingen en live vertalingen.

Maar daar blijft het waarschijnlijk niet bij. Apple heeft voor WWDC 2026 al nieuwe AI-verbeteringen beloofd voor zijn apparaten. De kans is dus groot dat watchOS 27 nog meer slimme functies krijgt, waarbij de iPhone het zware AI-werk doet en je Apple Watch de handige extra’s laat zien.

5. Het design blijft waarschijnlijk grotendeels hetzelfde

Wie hoopte op een compleet nieuw uiterlijk moet waarschijnlijk nog even wachten. De meeste bronnen verwachten dat Apple het huidige ontwerp behoudt. Maar misschien dat Apple hier en daar wel wat kleinere veranderingen gaat doorvoeren.

Dit is wanneer de Apple Watch Series 12 verschijnt

Apple presenteert watchOS 27 waarschijnlijk tijdens WWDC 2026 in juni. De nieuwe smartwatches komen vermoedelijk in september, tegelijkertijd met de nieuwe iPhones. Dan weten we ook zeker welke veranderingen de Apple Watch Series 12 heeft gekregen.

Wil je niets van iOS 27 missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je voortaan automatisch op de hoogte!