Apple Watch Series 12 krijgt grote upgrade (en daar hebben we lang op gewacht)

De Apple Watch Series 12 verschijnt bijna en volgens geruchten krijgt die een langverwacht upgrade. Dit moet je weten over de volgende Apple Watch!

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Apple Watch Series 12

Er komt een nieuwe generatie van de Apple Watch aan! Apple werkt aan de Apple Watch Series 12, die binnenkort al wordt gepresenteerd. Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman krijgt de Apple Watch Series 12 een langverwachte upgrade, want Apple voorziet de smartwatch van een snellere processor. De volgende Apple Watch draait op de nieuwe S11- of S12-chip.

Bij de Apple Watch Series 11 maakte Apple nog een opvallende keuze, want het bedrijf introduceerde toen geen nieuwe processor. In plaats daarvan draait de Apple Watch Series 11 op de S10-chip, die we eerder in de Apple Watch Series 10 zagen. Het is de verwachting dat de Apple Watch Series 12 wél een nieuwe chip krijgt, waardoor de smartwatch voor het eerst in jaren weer veel sneller wordt. Dat is ook wel tijd, want de afgelopen jaren is de Apple Watch nauwelijks sneller geworden.

Snellere chip

Apple heeft de Apple Watch sinds 2023 weinig grote upgrades gegeven. In 2023 verscheen de Apple Watch Series 9, die draait op de S9-chip. Bij de Apple Watch Series 10 kwam Apple wel met de nieuwe S10-chip, maar die was net zo snel als de eerdere S9-chip. Dat betekent dat de Apple Watch het de afgelopen drie jaar zonder grote verbeteringen heeft moeten doen. Met de Apple Watch Series 12 komt daar eindelijk verandering in, die krijgt naar verluidt wél een grote upgrade.

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Het is nog niet bekend hoeveel sneller de volgende generatie van de Apple Watch wordt. Je merkt de upgrade waarschijnlijk vooral bij het openen van applicaties op de Apple Watch Series 12, dat gaat vermoedelijk veel sneller. De nieuwe processor is mogelijk ook energiezuiniger, waardoor de nieuwe Apple Watch minder snel aan de lader moet. Dat is ook een belangrijk onderdeel van watchOS 27, met die softwareversie werken functies sneller en efficiënter. De Apple Watch Series 12 draait standaard op watchOS 27.

Release van de Apple Watch Series 12

De Apple Watch Series 12 krijgt een grote upgrade door de nieuwe chip, maar het ontwerp blijft vermoedelijk ongewijzigd. Dat betekent dat we het dunne ontwerp van de Apple Watch Series 10 en Apple Watch Series 11 ook bij de nieuwe generatie terug zullen zien. Mogelijk krijgt de volgende Apple Watch wel een aantal nieuwe sport- en gezondheidsfuncties, Gurman heeft niet toegelicht welke verbeteringen we kunnen verwachten.

We hoeven niet lang meer te wachten op de Apple Watch Series 12, want de smartwatch wordt volgende maand al gepresenteerd. Begin september onthult Apple de nieuwe iPhones en Apple Watches van dit jaar. Over een maand weten we welke nieuwe functies en verbeteringen naar de Apple Watch Series 12 komen. Wil je daarvan niks missen? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!