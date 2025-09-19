Apple Watch Series 11 heeft dit grote voordeel (en dit zijn de laagste prijzen)

De Apple Watch Series 11 is beschikbaar en komt met een groot voordeel. Benieuwd hoeveel je betaalt? Dit zijn de laagste prijzen!

Apple Watch Series 11

De Apple Watch Series 11 ligt eindelijk in de winkels! De smartwatch is voorzien van een aantal geavanceerde functies, zoals een bloeddrukmeter en een nieuw polsgebaar. Met laatstgenoemde kun je snel meldingen afsluiten, door simpelweg je pols weg te draaien. De bloeddrukmeter geeft notificaties bij een langdurig hoge bloeddruk. Dit is niet het enige voordeel, want de accu van de Apple Watch Series 11 gaat veel langer mee.

De accuduur van de Apple Watch is de afgelopen jaren gelijk gebleven. Zo gaan de Apple Watch Series 6, 7, 8, 9 én 10 tot 18 uur mee bij normaal gebruik. Dat betekent dat de Apple Watch al sinds 2020 dezelfde accuduur heeft. Daar komt bij de Apple Watch Series 11 eindelijk verandering in, want de nieuwe smartwatch gaat tot 24 uur mee na één keer opladen. Dat is een groot voordeel, zo houdt de Apple Watch Series 11 het gemakkelijk een hele dag vol.

Accuduur tot 38 uur

Vind je de accuduur van je Apple Watch belangrijk? In dat geval heeft de Apple Watch Series 11 een groot voordeel met de verbeterde batterij. Met de energiebesparingsmodus ingeschakeld gaat de accu nog langer mee, je doet dan maar liefst 38 uur met de Apple Watch na één keer opladen. Bij de Apple Watch Series 10 en Apple Watch Series 9 was dit nog tot 36 uur, eerdere modellen hebben geen energiebesparingsmodus.

Met de energiebesparingsmodus worden meldingen, mobiele data en wifi op de Apple Watch beperkt. Hetzelfde geldt voor bepaalde gezondheids- en veiligheidsfuncties, maar daar krijg je wel een véél langere accuduur voor terug. De Apple Watch Series 11 gaat met de energiebesparingsmodus ingeschakeld gemakkelijk dagen mee, zonder dat het toestel moet worden opgeladen. Nog een voordeel van de Apple Watch Series 11 is de ondersteuning voor snelladen, waarmee het toestel in een halfuur tot 80 procent is opgeladen.

Apple Watch Series 11 prijzen

De verbeterde accuduur is het grootste voordeel van de Apple Watch Series 11. Verder draait de Apple Watch op de S10-chip, heeft het toestel een groothoek oled-display en kun je kiezen uit een behuizing van 42 of 46 millimeter. Hiermee neemt de volgende generatie van de Apple Watch het vernieuwde ontwerp van de Apple Watch Series 10 over. Deze is beschikbaar met een aluminium of titanium horlogekast.

Dat de Apple Watch Series 11 met een groot voordeel komt zie je niet terug in de prijs, want de smartwatch heeft de beginprijs van de Apple Watch Series 10 overgenomen. Dat betekent dat je de Apple Watch Series 11 voor € 448,95 haalt, voor deze prijs krijg je de aluminium uitvoering van 42 millimeter. Ben je benieuwd naar alle aanbiedingen? Bekijk de laagste prijzen in onze prijsvergelijker, zodat je nooit teveel betaalt voor je volgende Apple Watch: