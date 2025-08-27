Apple Watch Series 11 komt binnenkort: dit is de releasedatum

De Apple Watch Series 11 komt eraan! Benieuwd wanneer de volgende Apple Watch verschijnt? Dit is de releasedatum van de Apple Watch Series 11.

Apple Watch Series 11 release

Apple heeft een evenement aangekondigd! Op dinsdag 9 september 2025 vindt het volgende Apple-event plaats. De verwachtingen zijn hooggespannen, want er worden veel nieuwe producten verwacht op die dag. De belangrijkste aankondiging zal zonder twijfel de iPhone 17-serie zijn, maar dat is niet het enige product dat Apple onthult. De Apple Watch Series 11 verschijnt ook die dag, waardoor de officiële releasedatum niet lang meer op zich laat wachten.

Het is de verwachting dat Apple de Apple Watch Series 11 op dinsdag 9 september om 19.00 uur (Nederlandse tijd) aankondigt. De nieuwe Apple Watch is doorgaans direct na de aankondiging te bestellen, dat betekent dat de pre-order op dinsdag 9 september 2025 begint. De officiële releasedatum van de Apple Watch Series 11 is een week later. Op vrijdag 19 september 2025 verschijnt de nieuwe Apple Watch in de winkels en wordt het toestel bezorgd vanuit de pre-order.

Apple Watch Series 10.

Nieuwe functies

We hoeven dus niet lang meer te wachten op de releasedatum van de Apple Watch Series 11. De nieuwe smartwatch krijgt vermoedelijk vooral onder de motorkap een aantal belangrijke veranderingen. Bij de Apple Watch Series 10 zagen we al een nieuw ontwerp met een veel dunnere behuizing. Datzelfde ontwerp komt waarschijnlijk naar de Apple Watch Series 11, waardoor de horlogekast slechts 9,7 millimeter ‘dik’ of nóg dunner wordt. Je kunt waarschijnlijk opnieuw kiezen tussen afmetingen van 42 of 46 millimeter.

De Apple Watch Series 11 draait daarnaast op de nieuwe S11-chip, waardoor de smartwatch weer wat sneller en energiezuiniger is. De belangrijkste verandering bij de volgende Apple Watch is volgens geruchten de bloeddrukmeter. Deze komt dit jaar voor het eerst naar de Apple Watch en geeft meldingen bij een te hoge of lage bloeddruk. Deze notificaties krijg je binnen op zowel je iPhone als Apple Watch en zie je terug in de Gezondheid-app.

Apple Watch Series 11 prijzen

Bij de Apple Watch Series 11 wordt de connectiviteit beter, want de smartwatch krijgt voor het eerst ondersteuning voor het 5G-netwerk. De huidige Apple Watches zijn nog beperkt tot 4G, maar daar brengt de nieuwe 5G-chip bij de Apple Watch Series 11 verandering in. Vermoedelijk breidt Apple de Apple Watch Series 11 ook uit met exclusieve functies van Apple Intelligence, dat met watchOS 26 voor het eerst naar de smartwatch komt.

De prijzen van de Apple Watch Series 11 zijn nog niet bekend, die weten we pas na de aankondiging op dinsdag 9 september. De kans is groot dat Apple de startprijzen van de Apple Watch Series 10 overneemt bij de volgende Apple Watch. In dat geval kost de Apple Watch Series 11 (42 millimeter) 449 euro, voor de Cellular-variant betaal je 569 euro. Apple hanteert deze prijzen het hele jaar door, maar bij andere aanbieders haal je de smartwatch doorgaans al snel goedkoper.

