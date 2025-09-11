Apple Watch Series 11: dit zijn alle officiële prijzen in Nederland

De Apple Watch Series 11 is eindelijk verkrijgbaar – we zetten de officiële prijzen van de nieuwe smartwatch in Nederland voor je op een rij.

Prijzen Apple Watch Series 11

Apple heeft de nieuwe Apple Watch Series 11 aangekondigd tijdens het ‘Awe dropping‘-event op dinsdag 9 september. Je kunt de nieuwe smartwatch direct pre-orderen en dan heb je het toestel op vrijdag 19 september in huis. Om je te helpen met de verschillende opties, zetten we alle prijzen voor je op een rij.

Apple Watch Series 11 – aluminium

De Apple Watch Series 11 is verkrijgbaar in aluminium en in titanium, en dat maakt een behoorlijk verschil in prijs. Dit zijn de prijzen voor de aluminium-variant:

42 mm : 449 euro (GPS), 569 euro (GPS + Cellular).

: 449 euro (GPS), 569 euro (GPS + Cellular). 46 mm: 479 euro (GPS), 599 euro (GPS + Cellular).

Apple Watch Series 11 – titanium

De titanium-versie van de Apple Watch Series 11 is alleen verkrijgbaar met GPS + Cellular, wat de prijs mede flink omhoog duwt.

42 mm : 799 euro.

: 799 euro. 46 mm: 849 euro.

De genoemde prijzen zijn inclusief een bandje van Rubber of Textiel. Wil je liever een bandje van Roestvrij staal, dan betaal je nog 50 euro extra.

Goedkopere opties

Het duurt nooit lang voordat de prijzen van een nieuwe Apple Watch in winkels en webshops lager zijn dan bij Apple zelf. Dat houden we bij iPhoned uiteraard voor jou in de gaten. Op dit moment is de laagste vanaf-prijs voor de Apple Watch Series 11 € 448,95, maar die zal vermoedelijk redelijk snel lager worden.

Kopen en pre-orderen

Wil je zeker weten dat je de Apple Watch Series 11 snel in huis hebt? Dan raden we aan om gelijk een bestelling te plaatsen. Zeker in het begin is de vraag vaak hoog en de voorraad nog maar beperkt. De Apple Watch Series 11 is verkrijgbaar in aluminium met de kleuren Spacegrijs, Gitzwart, Roségoud en Zilver. De titanium-versie is er in de kleuren Naturel, Goud en Leisteen.