Apple Watch Series 11 prijzen: zo duur wordt Apple’s volgende smartwatch

De nieuwe generatie van de Apple Watch komt eraan! Benieuwd hoeveel je gaat betalen? Dit zijn de verwachte prijzen van de Apple Watch Series 11.

Lees verder na de advertentie.

Apple Watch Series 11

De Apple Watch Series 11 verschijnt binnenkort! Apple voorziet de smartwatch van een reeks nieuwe functies, maar dat is waarschijnlijk niet terug te zien in de prijzen van de Apple Watch Series 11. Het is de verwachting Apple dezelfde beginprijzen als vorig jaar hanteert bij de nieuwe Apple Watch. Dat betekent dat Apple Watch Series 11 even duur wordt als de Apple Watch Series 10. In dat geval kun je de Apple Watch Series 11 straks kopen voor 449 euro bij Apple zelf. Dit is een overzicht van alle verwachte prijzen:

Apple Watch Series 11 42 millimeter 44 millimeter Aluminium (GPS) 449 euro 479 euro Aluminium (GPS + Cellular) 569 euro 599 euro Titanium (GPS + Cellular) 799 euro 849 euro

De Apple Watch Series 11 is waarschijnlijk in een aluminium en titanium variant beschikbaar, net als de Apple Watch Series 10. Vind je de prijzen te hoog? Dan is het aan te raden om de Apple Watch Series 11 na de release bij een andere aanbieder te kopen. Waar Apple het gehele jaar dezelfde beginprijs aanhoudt, krijg je bij derde partijen vaak hoge kortingen. Zo betaal je uiteindelijk veel minder voor de nieuwe Apple Watch, houd onze prijsvergelijker daarom goed in de gaten na de release.

Nieuwe (gezondheids)functies

Bij de nieuwe generatie van de Apple Watch zien we weer een reeks nieuwe (gezondheids)functies. Het is de verwachting dat de Apple Watch Series 11 draait op de nieuwe S11-chip, waardoor de smartwatch sneller en krachtiger wordt. Met deze processor moet de Apple Watch ondersteuning krijgen voor Apple Intelligence, waarvan de eerste functies met watchOS 26 naar de smartwatch komen.

Daarnaast krijgt de Apple Watch dit jaar voor het eerst een bloeddrukmeter. Deze kan niet je precieze bloeddruk meten, maar geeft wel waarschuwingen bij een hogere of lagere bloeddruk dan normaal. Ook voorziet Apple de Apple Watch Series 11 van en 5G-verbinding, terwijl eerdere modellen enkel 4G ondersteunen. Dat betekent dat de Cellular-uitvoering hogere snelheden en een stabielere internetverbinding heeft.

Release van de Apple Watch Series 11

Het ontwerp van de Apple Watch blijft dit jaar onveranderd. De Apple Watch Series 10 kreeg vorig jaar al een compleet nieuw design, dat we volgend maand terugzien bij de Apple Watch Series 11. De behuizing wordt opnieuw enorm dun, met een ‘dikte’ van slechts 9,7 millimeter. Je kunt bij de Apple Watch Series 11 kiezen voor een behuizing van 42 millimeter of 46 millimeter, waarbij de prijzen voor de grotere uitvoering iets hoger liggen.

We hoeven niet lang meer te wachten op de Apple Watch Series 11. De nieuwe Apple Watch verschijnt al over enkele weken, vermoedelijk op hetzelfde moment als de iPhone 17-serie. Dan weten we zeker welke functies naar de Apple Watch Series 11 komen en welke prijzen Apple hanteert. Ben je benieuwd wanneer je de volgende Apple Watch precies kunt verwachten? Lees hier alles over de release van de Apple Watch Series 11!