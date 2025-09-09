Apple Watch Series 11: meer van hetzelfde maar stiekem veel beter

Apple heeft de Apple Watch Series 11 onthuld, duidelijk een verbeterde versie van de Apple Watch Series 10. We vertellen je er alles over!

Apple Watch Series 11

Apple onthulde de Apple Watch Series 11 tijdens het ‘Awe dropping‘-event op 9 september. Voorganger Apple Watch Series 10 heeft vorig jaar een grote update gehad, waardoor de update van dit jaar relatief klein is. Aan de buitenkant is dan ook niet echt verschil te bespeuren, al is het scherm nu 2x meer krasvast dan het scherm van de Apple Watch Series 10. Alle andere belangrijke upgrades zitten aan de binnenkant.

Zo heeft de nieuwe Apple Watch een nieuwe chip: de S10. Die zorgt er niet alleen voor dat de smartwatch weer een stuk sneller is, maar ook zuiniger met energie omspringt. Hetzelfde geldt voor het nieuwe modem met 5G-ondersteuning. Die zorgt namelijk voor snellere verbindingen en is eveneens energiezuiniger.

Meer gezondheidsfeatures en batterijduur

De Apple Watch Series 11 geeft nu meldingen bij een langdurig hoge bloeddruk (ook wel bekend als hypertensie). Hiervoor maakt de Apple Watch gebruik van de optische hartslagsensor die meet hoe je bloed­vaten reageren op het kloppen van je hart. Een algoritme controleer na dertig dagen aan de hand van de meetgegevens of er sprake zou kunnen zijn van hoge bloeddruk.

De batterijduur van de Apple Watch Series 11 is nu verhoogd naar maar liefst 24 uur wanneer die volledig is opgeladen. En uiteraard is de nieuwe watch voorzien van Fast charging. Na een kwartier opladen kun je weer 8 uur vooruit!

watchOS 26

De nieuwe Apple Watch draait uiteraard op het nieuwe besturingssysteem watchOS 26. Het design daarvan lijkt op dat van iOS 26 en wordt door Apple zelf ‘Liquid glass’ genoemd. Zo zijn er transparante kaders en doorzichtige elementen te zien. Daarnaast voegt watchOS 26 een nieuw polsgebaar toe: je kunt meldingen sluiten door je pols kort weg te draaien.

Apple Watch Series 11 kopen en pre-orderen

De Apple Watch Series 11 is verkrijgbaar in aluminium met de kleuren Spacegrijs, Gitzwart, Roségoud en Zilver, of in gepolijst titanium met de kleuren Naturel, Goud en Leisteen. De nieuwe watch heeft een vanaf-prijs van 449 euro en is nu al bestellen! Je ontvangt hem dan op vrijdag 19 september. Op die dag ligt de nieuwe Apple Watch ook in de winkels, maar het is toch slim om alvast een bestelling te plaatsen. De vraag is zeker in het begin altijd erg hoog en de voorraad is vaak nog maar beperkt!

