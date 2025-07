De volgende smartwatch van Apple komt al in september uit. Maar welke nieuwe functies krijgt de Apple Watch Series 11 eigenlijk?

3 redenen om de Apple Watch Series 11 te halen in september

We moeten eerlijk zijn: het lijkt erop dat de Apple Watch Series 11 niet echt heel veel veranderingen gaat krijgen. Toch zeggen de geruchten dat er een aantal functies gaan komen die de moeite waard zijn. Hier zijn drie nieuwe functies om de nieuwe Apple Watch Series 11 in september te kopen!

5G komt naar de Apple Watch

Momenteel gebruikt de Apple Watch een 4G-modem. De Apple Watch Series 11 krijgt echter een nieuwe modem met ondersteuning voor 5G. Dit is een speciale versie, met de naam 5G RedCap. Deze technologie is gemaakt voor draagbare apparaten die niet de volledige 5G-snelheid nodig hebben, maar wel de verbeterde verbinding en stabiliteit kunnen gebruiken.

De ondersteuning voor 5G is uiteraard alleen beschikbaar op de Apple Watch Series 11 cellular. Dit is de Apple Watch die naast GPS en wifi ook een mobiele verbinding heeft. Daar moet je dan vaak wel een apart abonnement voor afsluiten bij je mobiele provider.

Nieuwe chip: S11

De Apple Watch Series 11 krijgt een nieuwe S11-chip, die waarschijnlijk weer wat efficiënter is dan de vorige versie. Dit betekent dat je weer wat beter prestaties kunt verwachten en een langere batterijduur. Hoeveel beter deze chip gaat worden blijft nog even de vraag.

Apple Watch krijgt een bloeddrukmeter

Er gaan al jaren geruchten dat Apple werkt aan een manier om de bloeddruk te meten met de Apple Watch. Er gaan meerdere geruchten dat het eindelijk gaat gebeuren met de Apple Watch Series 11.

De functie laat geen exacte waarden zien, maar waarschuwt je bij afwijkingen. Een beetje vergelijkbaar met de slaapapneu‑meldingen van je Apple Watch. De Apple watch kan daarmee helpen om problemen vroegtijdig op te merken. Wanneer je een waarschuwing ontvangt, kun je deze informatie delen met een arts voor verder onderzoek.

Dit is wanneer je de Apple Watch Series 11 kunt kopen

De Apple Watch Series 11 komt in september 2025 uit, samen met de nieuwe iPhone 17‑reeks. Waarschijnlijk komt Apple ook met AirPods Pro 3 en krijgt de Apple Watch Ultra ook een update.

