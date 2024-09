Apple Watch Series 10 onthuld: nu heb je geen Ultra meer nodig

Apple heeft tijdens het iPhone 16-event de Apple Watch Series 10 gepresenteerd – dit zijn alle vernieuwingen!

Tien jaar na het verschijnen van de allereerste Apple Watch komt Apple met de Apple Watch Series 10. Deze nieuwe Apple Watch is groter, sneller en heeft ook heel wat nieuwe functies. Het toestel draait op watchOS 11 dat op 16 september voor iedereen beschikbaar komt. In dit artikel lees je alles over de nieuwe Apple Watch en de nieuwe features, en ook over de prijzen en de pre-orders.

Apple Watch Series 10 – In het kort

grotere horlogekast (42 en 46 mm)

Prijs begint bij € 449

Nieuwe S10-chip met AI-functies

Langere batterijduur (tot 18 uur)

Groothoek oled-display

Nieuwe kleuren Jet black en Rose gold

Nieuwe gezondheidsfeatures

Nieuwe bandjes

Nu te pre-orderen, 20 september in de winkels

Apple Watch Series 10

De nieuwe Apple Watch is niet alleen groter, maar heeft ook een veel dunner ontwerp. Hij is namelijk maar 9,7 mm dik (10 procent dunner dan de Series 9). De Apple Watch Series 10 is net iets kleiner dan de Apple Watch Ultra 2.

De behuizing is gemaakt van een aluminiumlegering en komt in de kleuren Gitzwart, Roségoud en Zilver. De achterkant is ook van metaal. Daarnaast is er een hoogglans titaniumversie, verkrijgbaar in Naturel, Goud en Leisteen. Verder heeft de Apple Watch Series 10 een nieuwe ingebouwde speaker die je onder meer kunt gebruiken om media af te spelen.

Het scherm is gemaakt van ion-x glass en de Watch heeft meer afgeronde hoeken dan zijn voorganger. Het is bovendien een groothoek oled-display dat tot 40 procent helderder is dan het scherm van de Series 9. Het scherm is hierdoor beter afleesbaar vanuit verschillende hoeken en ook in fel omgevingslicht. De Apple Watch Series 10 is verkrijgbaar in 42 mm en 46 mm.

Verbeterde waterbestendigheid

De Apple Watch Series 10 heeft een betere waterbestendigheid dan zijn voorgangers. De Apple Watch Series 9 is waterbestendig tot 50 meter maar wordt niet aanbevolen voor activiteiten zoals duiken.

De nieuwe Apple Watch is daarentegen geschikt voor snelle watersporten tot zo’n 6 meter (20 feet) diep. De Series 10 heeft ook de Diepte-app van Apple, die tot nog toe exclusief was voor de Apple Watch Ultra. Tenzij je echt gaat diepzeeduiken, heb je dus geen Apple Watch Ultra meer nodig.

Nieuwe gezondheidsfeatures

De nieuwe Apple Watch heeft een bijgewerkte ECG/hartslagsensor om nauwkeuriger gezondheidsgegevens te kunnen verzamelen. Deze sensor werkt accurater dan de sensor die we kennen van de Apple Watch Series 9.

Daarnaast is er nu ook slaapapneu-detectie. Slaapapneu is een aandoening waarbij de ademhaling herhaaldelijk hapert of stopt (en ook weer begint) terwijl je slaapt. De nieuwe Apple Watch kan slaapapneu identificeren op basis van de slaap tracking-functie. Je moet de Apple Watch eerst een paar nachten dragen voordat je een slaapapneu diagnose krijgt. De slaapapneu-functie komt ook naar de Apple Watch Series 9 en de Apple Watch Ultra 2.

Nieuwe chip en batterij

De nieuwe Apple Watch heeft een S10-chip en dat is een hele verbetering. De Series 9 heeft nog een S9-chip en die ondersteunt geen Apple Intelligence. De S10-chip in de tiende generatie Apple Watch doet dit wel, waardoor er allerlei AI-functies mogelijk zijn. Je kunt nu ook de Vertaal-app gebruiken op de Apple Watch.

De Apple Watch Series 10 heeft een snellaadfunctie, wat inhoudt dat de batterij met 30 minuten opladen al voor 80 procent is opgeladen. Met een volle batterij kun je bovendien zo’n 18 uur vooruit. Hierdoor wordt het een stuk gemakkelijker om de Apple Watch ‘altijd’ te dragen.

Wijzerplaten en bandjes

Apple heeft met de Series 10 ook een aantal nieuwe wijzerplaten geïntroduceerd. De meest bijzondere is ‘Reflections’, een wijzerplaat die reageert op omgevingslicht. Ook zijn er nieuwe bandjes gepresenteerd, waaronder bandjes die zijn ontworpen in samenwerking met Nike en Hermès.

Apple Watch Series 10 prijs en release

De nieuwe Apple Watch is in aluminium beschikbaar in de kleuren Gitzwart, Roségoud en Zilver. Daarnaast is er een hoogglans titaniumversie, verkrijgbaar in Naturel, Goud en Leisteen. Zowel de aluminium- als de titaniumversie zijn lichter dan hun voorgangers.

Je kunt de Apple Watch Series 10 nu al direct pre-orderen. Als je dat doet, heb je hem op vrijdag 20 september in huis. De aluminiumversie is beschikbaar vanaf € 449 (42 mm) en € 479 (46 mm). De titaniumversie koop je vanaf € 799 (42 mm) en € 849 (46 mm).

