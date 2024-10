Apple Watch Series 10 vs Apple Watch Ultra 2: welke moet je kopen?

Apple heeft de Apple Watch Series 10 uitgebracht, die veel functies van de Apple Watch Ultra 2 heeft overgenomen. Welke Apple Watch moet je kopen in 2024?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple Watch Series 10 vs Ultra 2

In september heeft Apple weer een nieuwe Apple Watch uitgebracht. De Apple Watch Series 10 verscheen toen, die een grote update heeft gehad. Functies die eerder exclusief voor de Apple Watch Ultra (2) waren, zijn nu ook naar de reguliere Apple Watch gekomen. Het prijsverschil tussen de smartwatches is groot, maar is de hogere prijs van de Apple Watch Ultra 2 het nog wel waard? Wij zetten de belangrijkste verschillen tussen de Apple Watch Series 10 en de Apple Watch Ultra 2 voor je onder elkaar!

1. Behuizing

De Apple Watch Series 10 heeft een aangepast design in vergelijking met eerdere generaties van de smartwatch. Bij de Apple Watch Series 10 heeft Apple gekozen voor een veel dunnere behuizing. De reguliere uitvoering is gemaakt van aluminium, de roestvrij stalen variant is vervangen voor titanium. Het is voor het eerst dat de ‘normale’ Apple Watch ook van titanium is gemaakt. Je kunt bij de Apple Watch Series 10 kiezen tussen 42 millimeter en 46 millimeter.

Vooral in de dikte zien we een groot verschil, de Apple Watch Series 10 is slechts 9,7 millimeter dik. Bij de Apple Watch Ultra 2 is dat 14,4 millimeter, waardoor de Series 10 veel compacter is. Dat is terug te zien in het gewicht, want de lichtste uitvoering van de Series 10 weegt slechts 29,3 gram. De Apple Watch Ultra 2 is veel zwaarder en lomper met een gewicht van 61,4 gram.

De Apple Watch Ultra 2 is enkel beschikbaar met een naturel of zwarte titanium behuizing, terwijl de Apple Watch Series 10 verkrijgbaar is in de kleuren zilver, roségoud, zwart, naturel titanium, goud titanium en leisteen titanium. Bij het formaat heb je geen keuze, want de Apple Watch Ultra 2 heeft standaard 49 millimeter. Dit zijn de prijzen voor iedere uitvoering:

Zie je de tabel niet? Bekijk dan hier de prijzen.

2. Display

Vind je een groot scherm bij de Apple Watch prettig? Dan was je eerder aangewezen op de Apple Watch Ultra 2. Daar is met de Apple Watch Series 10 verandering in gekomen, want de smartwatch beschikt over het grootste scherm van alle Apple Watches. De tiende generatie heeft een display van 1220 vierkante millimeter, bij de Apple Watch Ultra 2 is dat 1164 vierkante millimeter.

Bij de Apple Watch Series 10 heeft Apple gekozen voor een LTPO3 oled-display, dat iedere seconde ververst bij de always-on modus. De Apple Watch Ultra 2 heeft deze functie niet, daar wordt eens per minuut ververst. Daarnaast heeft het nieuwe scherm van de Apple Watch Series 10 een veel bredere kijkhoek, dat tot 40 procent helderder is wanneer je vanuit een hoek kijkt. De Apple Watch Ultra 2 heeft wel een hogere piekhelderheid van 3000 nits, bij de Series 10 is dat 2000 nits.

Apple Watch Ultra 2. Apple Watch Series 10.

3. Processor

Er is dit jaar geen nieuwe generatie van de Apple Watch Ultra verschenen, in plaats daarvan heeft Apple de Apple Watch Ultra 2 in een zwarte titanium uitvoering uitgebracht. Hierdoor draait de Apple Watch Ultra 2 nog op de S9-chip, terwijl de Apple Watch Series 10 is voorzien van de S10-chip. Dat betekent dat de reguliere Apple Watch nu een krachtigere en snellere processor heeft dan de Apple Watch Ultra.

Het verschil tussen beide chips is erg klein. Zowel de S9- als de S10-chip is erg snel, waardoor je in de praktijk weinig merkt van de nieuwe processor. Dat is niet erg, want de Apple Watch Series 10 en Apple Watch Ultra 2 werken ontzettend soepel en hebben geen problemen met het uitvoeren van taken. De S10-chip is vooral een voordeel over een paar jaar, want de Apple Watch Series 10 krijgt langer ondersteuning voor nieuwe watchOS-updates.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. Gezondheidsfuncties

De Apple Watch Series 10 heeft een nieuwe gezondheidsfunctie, want de smartwatch kan slaapapneu detecteren. Dit is geen feature die exclusief voor de Series 10 is, met watchOS 11 komt de detectie van slaapapneu ook naar de Apple Watch Series 9 en de Apple Watch Ultra 2. Verder zien we weinig verschillen tussen de smartwatches, beide toestellen beschikken over dezelfde gezondheidsfuncties.

Nieuw bij de Apple Watch Series 10 is de dieptemeter, waarmee de smartwatch tot 6 meter onder water kan. De Apple Watch Ultra 2 beschikt al over een dieptemeter, maar die kun je tot 40 meter onder water gebruiken. Het verschil tussen de Series 10 en de Ultra 2 is dus kleiner geworden, al blijft de Apple Watch Ultra 2 de geavanceerdste smartwatch die Apple heeft gemaakt.

5. Sportfuncties

Dat zien we vooral terug bij de sportfuncties van beide toestellen. De Apple Watch Series 10 heeft een dieptemeter en de Diepte-app, maar die is bij de Apple Watch Ultra 2 veel uitgebreider. Bovendien is de Ultra 2 waterbestendig tot 100 meter, terwijl dat bij de Series 10 tot 50 meter is. Met de Apple Watch Series 10 kun je dus al meer sporten uitoefenen, maar de Apple Watch Ultra 2 is in alle opzichten hét sporthorloge.

Het is daarom geen verrassing dat de hoogtemeter van de Apple Watch Ultra 2 een groter bereik heeft dan die van normale Apple Watch. De dieptemeter van de Apple Watch Ultra 2 heeft een bereik van -500 meter tot 9000 meter. Het bereik van de Apple Watch Series 10 ligt veel lager, Apple heeft daar geen precieze aantallen over gedeeld. Functies als bergbeklimmen en diepzeeduiken blijven exclusief voor de Apple Watch Ultra 2.

6. Accu

Een belangrijk verschil tussen de Apple Watch Series 10 en de Apple Watch Ultra 2 is de accuduur. De Apple Watch Series 10 gaat 18 uur mee, bij de Ultra 2 is dat twee keer zoveel met maar liefst 36 uur. Heb je de energiebesparingsmodus ingeschakeld? Dan doe je 36 uur met de Series 10 en 72 uur met de Apple Watch Ultra 2. Laatstgenoemde gaat probleemloos twee dagen mee, bij de Series 10 is dat niet het geval.

Daar staat tegenover dat het opladen veel sneller gaat bij de Apple Watch Series 10. De smartwatch is binnen dertig minuten opgeladen van 0 naar 80 procent. Bij de Apple Watch Ultra 2 duurt dat iets langer, dan heb je een uur nodig om 80 procent te bereiken. Je kunt de Apple Watch Series 10 in de ochtend even kort aan de lader leggen, de smartwatch gaat vervolgens minimaal een dag mee. Bij de Apple Watch Ultra 2 is de laadtijd langer, maar dan hoef je het toestel voorlopig niet meer op te laden.

7. Meer functies

De verschillen tussen de Apple Watch Series 10 en de Apple Watch Ultra 2 zijn relatief klein, maar een aantal functies blijft exclusief voor de Ultra. Zo heeft de smartwatch een nachtmodus, actieknop, twee speakers, sirene en drie bundelvormende microfoons met windruisreductie. De Series 10 moet het zonder de meeste van deze features doen, zo ontbreken de nachtmodus, actieknop en windruisreductie.

Bij de Apple Watch Series 10 is het wél mogelijk om media af te spelen, dat bij eerdere generaties van de reguliere smartwatch nog niet kon. Telefoneren gaat beter met de Series 10 door de introductie van stemisolatie, maar het toestel beschikt over slechts één microfoon. Voor het beste geluid moet je bij de Apple Watch Ultra 2 zijn, vooral als je regelmatig belt met de smartwatch.

Apple Watch Series 10. Apple Watch Ultra 2.

Apple Watch Series 10 of Ultra 2 kopen?

Met de komst van de tiende generatie Apple Watch zijn de titanium behuizing, het grotere scherm, de hoogte- en dieptemeter en de watertemperatuursensor niet meer exclusief voor de Apple Watch Ultra 2. De Series 10 is een enorm goede smartwatch, die draait op de nieuwe S10-chip. Voor de gemiddelde gebruiker is de ‘normale’ Apple Watch van 2024 meer dan genoeg, met het grootste scherm van een Watch ooit.

Ben je een fanatieke sporter of vind je de accuduur van de Apple Watch heel belangrijk? Dan is de Apple Watch Ultra 2 de juiste keuze voor jou, zeker als je de voorkeur voor een titanium behuizing hebt. Het toestel beschikt bovendien over betere luidsprekers, meer microfoons, een sirene en actieknop. Vooral de langere accuduur en actieknop zijn voor alle gebruikers een groot voordeel. Bekijk hier de laagste prijzen van de Apple Watch Series 10 en de Apple Watch Ultra 2: