Apple Watch Series 10 detecteert slaapapneu: zo werkt het

De Apple Watch Series 10 beschikt over een nieuwe functie, waarmee slaapapneu gedetecteerd kan worden. Zo werkt dat!

Apple Watch Series 10

Op maandag 9 september heeft Apple een reeks nieuwe producten aangekondigd, waaronder de iPhone 16 en de Apple Watch Series 10. Laatstgenoemde beschikt over een nieuwe functie, waarmee slaapapneu gedetecteerd kan worden. Bij slaapapneu hapert of stopt de ademhaling tijdens je slaap regelmatig. Volgens Apple wordt 80 procent van de gevallen van slaapapneu niet onderkend, maar daar moet de Apple Watch Series 10 verandering in brengen.

De nieuwe smartwatch geeft je een waarschuwing als er symptomen van slaapapneu worden ontdekt. Daarvoor moet je de Apple Watch Series 10 wel in de nacht dragen, want zo registreert het toestel ademstops tijdens je slaap. Het is belangrijk dat slaapapneu wordt gedetecteerd, want als dit niet wordt behandeld loop je meer risico op diabetes type twee, hartproblemen en een hoge bloeddruk. Benieuwd hoe de functie werkt? Zo herkent de Apple Watch Series 10 slaapapneu.

Zo werkt slaapapneu detectie

Om slaapapneu te herkennen gebruikt de Apple Watch Series 10 de versnellingsmeter. Deze registreert kleine bewegingen bij je pols, zo herkent de smartwatch ook je normale ademhaling. Aan de versnellingsmeter is nu een nieuwe functie toegevoegd onder de naam ‘Verstoringen van ademhaling’. Daarmee worden onderbrekingen in je normale ademhaling bijgehouden, die mogelijk op slaapapneu kunnen wijzen.

Onderbrekingen in je ademhaling zijn normaal, dus de Apple Watch heeft minimaal dertig dagen nodig om genoeg data te analyseren. Als uit deze gegevens blijkt dat je ademhaling regelmatig is verstoord, dan geeft de Apple Watch Series 10 een melding dat je mogelijk slaapapneu hebt. In deze melding zie je de periode waarin je waarschijnlijk last had van slaapapneu en krijg je direct informatie die voor een huisarts belangrijk kan zijn. Zo kun je gemakkelijker naar je huisarts gaan met de verzamelde data.

Feature komt ook naar oudere Apple Watches

De Apple Watch Series 10 gebruikt een nieuwe slaapapneu-algoritme om de gegevens van een verstoorde ademhaling te analyseren. In de Gezondheid-app kun je deze informatie overigens ook zelf inzien. Apple voegt een nieuwe meetwaarde toe aan de app, zodat je zelf ‘Verstoringen van de ademhaling’ kunt bekijken. Daar is ook te zien of het gaat om een groter aantal onderbrekingen dan normaal.

Apple heeft aangekondigd dat de detectie van slaapapneu niet alleen naar de Apple Watch Series 10 komt, ook de Apple Watch Series 9 en de Apple Watch Ultra 2 krijgen de functie. Bij deze modellen werkt de feature eveneens met de versnellingsmeter. Vanaf watchOS 11 zie je de informatie in de Gezondheid- en de nieuwe Vitale functies-app. Wil je de nieuwe Apple Watch Series 10 alvast bestellen? Bekijk dan hier de pre-order, zodat je het toestel als eerste in huis hebt!

