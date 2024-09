Apple Watch Series 10 prijzen: dit betaal je voor de nieuwste smartwatch

Apple heeft de Apple Watch Series 10 uitgebracht! Benieuwd hoeveel je neerlegt voor de nieuwste smartwatch? Dit zijn de prijzen van de Apple Watch Series 10.

Apple Watch Series 10

De tiende generatie van de Apple Watch is onthuld! Apple viert dit jaar een jubileum, want het is tien jaar geleden dat de eerste Apple Watch werd aangekondigd. Er zijn daarom grote veranderingen doorgevoerd bij de smartwatch, zo is het formaat voor het eerst in jaren aangepast. Bij de Apple Watch Series 10 kun je kiezen tussen een behuizing van 42 of 46 millimeter, dat groter is dan bij eerdere Apple Watches.

De Apple Watch Series 10 heeft het grootste scherm van alle Apple Watches op dit moment. Dat is niet alles, wat de smartwatch beschikt voor het eerst over een oled groothoekdisplay. Het scherm is tot 40 procent helderder wanneer je het vanuit een hoek bekijkt, zodat je het display altijd probleemloos af kunt lezen. Daarnaast is de ‘normale’ Apple Watch nu ook beschikbaar met er titanium behuizing. Wat betekenen al deze veranderingen voor de prijzen van de Apple Watch Series 10?

Prijzen van de Apple Watch Series 10

Waar je bij de eerdere generaties van de Apple Watch kon kiezen tussen een behuizing van aluminium of roestvrijstaal, is laatstgenoemde bij de Apple Watch Series 10 vervangen door titanium. De prijzen zijn onveranderd, Apple heeft bij de Apple Watch Series 10 dezelfde prijzen doorgevoerd als bij de Apple Watch Series 9. Dat betekent dat je voor de tiende generatie van de Apple Watch de volgende prijzen betaalt:

De titanium uitvoering is alleen beschikbaar met GPS en Cellular, in tegenstelling tot de aluminum variant. Titanium heeft een aantal voordelen, het materiaal is extreem sterk en erg licht. De titanium behuizing van de Apple Watch Series 10 is daardoor bijna 20 procent minder zwaar dan de roestvrijstalen uitvoering van de Apple Watch Series 9. Verder zijn er geen verschillen tussen de titanium en aluminium Apple Watch, de toestellen beschikken over dezelfde functies.

Nieuwste Apple Watch kopen?

Ben je van plan om de Apple Watch Series 10 te kopen? De voorverkoop van de smartwatch is gestart op 9 september, dus je kunt de nieuwste Apple Watch al bestellen. Op dit moment is de laagste prijs van de Apple Watch Series 10 € 448,95. Als je de smartwatch nu bestelt, wordt het toestel op vrijdag 20 september bij je thuis afgeleverd. Bekijk hier waar je de Apple Watch nu alvast kunt bestellen:

Apple Watch Series 10:

Vanaf vrijdag 20 september verschijnt de Apple Watch Series 10 in de winkels, net als de iPhone 16 (Plus) en de iPhone 16 Pro (Max). Wil je de Apple Watch als eerste in huis hebben? Dan raden we je aan om de smartwatch vast in de voorverkoop te halen, want de levertijden kunnen snel oplopen. Vind je de Apple Watch Series 10 nog te duur? Houd in dat geval onze prijsvergelijker in de gaten, zodat je nooit teveel betaalt!