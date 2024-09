De nieuwe Apple Watch Series 10 in Nederland: hier bestel je ‘m!

De nieuwe Apple Watch Series 10 is gepresenteerd! Bekijk hier waar je deze nieuwste Apple Watch kunt bestellen.

Apple Watch Series 10

Tien jaar na het verschijnen van de allereerste Apple Watch is de Apple Watch Series 10 gepresenteerd. Deze nieuwe Apple Watch is groter, sneller en heeft ook heel wat nieuwe functies. De kleine versie is 42 millimeter groot, de grote 46 millimeter. Verder zijn beide modellen dunner en ook lichter dan hun voorgangers en heb je de keuze uit een aluminium- en een titaniumversie.

De nieuwe Apple Watch is geschikt voor snelle watersporten tot zo’n 6 meter diep (20 feet), heeft een nieuwe S10-chip en is voorzien van nieuwe gezondheidsfeatures. Zo is er een bijgewerkte ECG/hartslagsensor en slaapapneu-detectie. Wil je de Apple Watch Series 10 zo snel mogelijk in huis hebben, plaats dan gelijk een pre-order op een van de onderstaande plekken!

Apple Watch Ultra 2

Er is een nieuwe versie van de Apple Watch Ultra 2 beschikbaar! Apple heeft namelijk een donkere uitvoering aangekondigd. Bij de eerste generatie van de Apple Watch Ultra heb je weinig keuze, want die smartwatch is in slechts één kleur uitgebracht. Je kunt bij de Apple Watch Ultra alleen maar kiezen voor de lichte titanium uitvoering, maar daar komt bij de Apple Watch Ultra 2 nu verandering in.

Apple heeft aangekondigd dat het design van de Apple Watch Ultra 2 wordt vernieuwd, want de smartwatch is vanaf nu beschikbaar in een donkere titaniumvariant met de naam Satijnzwart. Heel verrassend is het niet, want er gaan al langer geruchten dat Apple werkt aan een nieuwe kleur bij de Apple Watch Ultra. Je kunt bij de geavanceerde Apple Watch nu dus kiezen voor een lichte en donkere titanium uitvoering.